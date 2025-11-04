Trennung von Nikola? Kim Virginia bricht endlich Funkstille

Reality-TV-Star Nikola Glumac (29) hat kürzlich mit einer mysteriösen Aussage über eine Trennung für Aufsehen gesorgt. Ohne Details preiszugeben, erwähnte er, dass er sich getrennt habe, ließ jedoch offen, ob er von einer Person oder etwas anderem sprach. Daraufhin herrschte Funkstille von ihm und auch seiner Ehefrau, Kim Virginia Hartung (30), die ebenfalls als Reality-Star bekannt ist. Nach mehreren Tagen der Stille brach sie nun ihr Schweigen und äußerte sich in einer emotionalen Instagram-Story: "Ich habe gehofft, dass er sich wieder meldet und ich es nicht öffentlich ansprechen muss. Leider ist das nicht passiert, und er ist seit Tagen nicht erreichbar. [...] Ich mache mir einfach Sorgen." Deswegen wende sie sich jetzt doch an ihre Follower.

In ihrem Statement erklärte Kim, dass sie zunächst gehofft habe, die Situation würde sich von selbst klären und dass sie alles zunächst verarbeiten musste. Sie betonte außerdem, dass sie seit einigen Tagen nichts von Nikola gehört habe. "Er hat gesagt, er sei bei einem Kumpel, aber das stimmt wohl nicht", berichtete sie weiter. Selbst der besagte Kumpel habe sich zunächst nicht gemeldet und schließlich bestätigt, dass Nikola nicht bei ihm sei. Nicht mal auf den sozialen Netzwerken sei er aktiv – seinen Account würde gerade eine Presse-Assistentin führen. Ihre Instagram-Follower ruft Kim nun dazu auf, ihr mitzuteilen, falls jemand Kontakt mit Nikola habe oder ihm in den letzten Tagen begegnet sei.

Kim und Nikola sind beide bekannt für ihre Präsenz in sozialen Medien, die sie oft als Paar-Zeitkapsel nutzten, und waren in der Vergangenheit für ihren offenen Umgang mit privaten Themen bekannt. Dass Kim sich jedoch diesmal unsicher fühlt, welche Details sie öffentlich teilen soll, kommt nicht von ungefähr: Aufgrund vergangener Skandale fällt es ihrer Community schwer, der Influencerin noch kompletten Glauben zu schenken. Außerdem muss sie sich immer wieder mit Häme und Hetze auseinandersetzen, da viele ihr Verhalten online nicht nachvollziehen können. Es bleibt abzuwarten, ob Nikola sich nun doch noch meldet – oder was wirklich mit ihm passiert ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Reality-TV-Bekanntheit