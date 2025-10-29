Frischer Wind im Promihof: Doppel-Aus und zwei Neuzugänge

Große Überraschung bei den Realitystars: In den aktuellsten Folgen von Der Promihof wird das angekündigte "Große Ausmisten" erst verschoben, dann mit Wucht nachgeholt – mit Folgen für zwei bekannte Gesichter. Nach einer durchfeierten Nacht dürfen nur die Spielgewinner und die geschützte Aurelia Lamprecht nominieren, Geburtstagskind Mladen Doric aka Maki hatte zuvor sogar eine doppelte Stimme erhalten. Als es ernst wird, trifft es Alicia King und Chris Broy (36): Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit kassiert fünf Mistgabeln, Realitystar Chris vier – beide müssen sofort ihre Koffer packen und den Hof verlassen. Zuvor hatten auch Giulia Siegel (50), Nina Reh, Pinar Sevim, Muddern und Alessandra Riili gezittert, doch am Ende blieben sie verschont.

Vor der Entscheidung wurde Maki bei der Nachtwache zur Schlüsselfigur – und zur Zielscheibe einer heimtückischen Strategie. Emma Fernlund (24) gab gegenüber den Kameras offen zu, dass sie ihn gezielt auf ihre Seite ziehen wollte. "Ich fühle mich so böse. Ich habe alle Register gezogen, die gingen. Dass er sich männlich fühlt, dass er sich gebraucht fühlt. Dass er anerkannt wird, die Perspektive auf die Zukunft zu zeigen – das Finale. Ganz wichtige Faktoren bei so einem Mann wie Maki", schmunzelte sie. Letztendlich hatte sie Erfolg mit dem Einlullen und die Mitglieder ihrer Kuscheldecken-Allianz wurden nicht herausgewählt.

Leer bleiben die Plätze der Ausgeschiedenen allerdings nicht lange. Schon in Folge acht rollen zwei neue Reality-TV-Gesichter an und sorgen für frischen Wind: Nadja Großmann und Saskia Beecks (37) steigen ein und mischen ab sofort im Rennen um den Jackpot mit. Für die beiden bedeutet der Einzug nicht nur einen Kaltstart in bestehende Allianzen, sondern auch das Einfinden in ein eingespieltes Hofgefüge, in dem Nachtschichten, Partylaune und Nominierungsdruck dicht beieinander liegen. Wie sich die Neuzugänge behaupten, dürfte schon in den nächsten Tagen die Dynamik komplett verändern. Dem ersten Eindruck nach zu urteilen, waren aber zumindest die Reality-Ladys alles andere als begeistert von ihren neuen Mitbewohnerinnen.

RTLZWEI Die "Der Promihof"-Teilnehmer

RTLZWEI Mladen Doric und Emma Fernlund, "Der Promihof" 2025

RTLZWEI Tim, Emma, Giulia, Paco, Aurelia, Fritz und Nina, "Der Promihof"-Bewohner