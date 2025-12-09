Sarah Paulson: gelassen trotz heftiger "All's Fair"-Kritik

Sarah Paulson (50) hat auf die harte Kritik an ihrer aktuellen Serie "All’s Fair" recht entspannt reagiert. Die Dramaserie, in der sie die Rolle der scharfzüngigen Anwältin Carrington Lane übernimmt, erhielt nach ihrer Veröffentlichung auf Rotten Tomatoes anfangs eine Bewertung von null Prozent, was sich später auf drei Prozent verbesserte. Trotz dieser Rückmeldungen zeigt sich die Schauspielerin gegenüber Variety optimistisch: "Es ist immer aufregend, etwas, an dem man gearbeitet hat, in die Welt zu bringen, auch wenn die Meinungen hart sein können." Sie betonte jedoch, dass die Freude am Arbeiten und der Zuspruch der Fans für sie weitaus wichtiger sind. Tatsächlich wurde die Serie trotz der negativen Kritiken bereits um eine zweite Staffel verlängert.

Parallel zu ihrer jetzigen Rolle befindet sich Sarah auch in Vorbereitung auf ihr Comeback bei der Serie "American Horror Story". Nach einer mehrjährigen Pause kehrt sie für die 13. Staffel der Horroranthologie zurück, die viele der ursprünglichen Stars wie Jessica Lange (76) und Evan Peters (38) wieder zusammenbringt. Zusätzlich hat sie eine düstere neue Herausforderung angenommen: In der vierten Staffel der Netflix-Serie "Monster" wird sie die berüchtigte Serienmörderin Aileen Wuornos verkörpern. "American Horror Story" zu verlassen war für sie wichtig, da die intensiven Szenen körperlich und emotional belastend seien. Doch die Freude auf eine erneute Zusammenarbeit mit alten Kollegen habe ihre Rückkehr umso einfacher gemacht.

Die Serie "All’s Fair", deren Handlung sich um eine rein weiblich geführte Kanzlei dreht, ist ein weiteres Projekt des erfolgreichen TV-Produzenten Ryan Murphy (60). Trotz hochkarätiger Besetzung, die unter anderem Naomi Watts (57) und Glenn Close (78) umfasst, hatte sie bei den Kritikern einen schwierigen Start. Sarah Paulson, die über ihre langen Karrierejahre hinweg oft für ihre meisterhaften Rollen gelobt wurde, scheint den Gegenwind jedoch mit Gelassenheit zu nehmen. Ihre Fans teilen diese Haltung und feiern ihren charmanten Umgang mit ihrer oft bissigen Figur, die beweist, dass Sarah die Vielseitigkeit einer erfahrenen Schauspielerin besitzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson bei der Women in Entertainment Gala in Beverly Hills, 2025

Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"