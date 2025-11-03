Ego gekränkt? Temptation-Aleks verschweigt seine Sexflaute

Das erste Lagerfeuer schlägt bei Temptation Island V.I.P. ein wie eine Bombe. Aleks Petrovic (34) bekommt Aufnahmen vorgespielt, in denen seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) auf eine Liebesflaute hindeutet. Daraufhin erkennt der Realitystar an, dass Intimität in den vergangenen Monaten ein Reizthema bei dem Paar war. An seine Co-Stars Marwin Klute, Laurenz Pesch und Wladi Gärtner gerichtet fügt Aleks hinzu: "Einmal im Monat kann ich nicht akzeptieren, das ist viel zu wenig." Dass sein Sexleben überhaupt Thema ist, verblüfft ihn zwar, dennoch wirkt der selbsternannte "maskuline Mann" zunächst gefasst. Erst nach dem Lagerfeuer lässt er durchblicken, wie sehr ihn die Bemerkung tatsächlich getroffen hat...

Im Auto, auf dem Weg zurück in die Villa, schüttet Aleks seinen Co-Stars sein Herz aus. "Ich habe da eine Bitte an euch, Männer. Bitte erzählt nicht, dass Vanessa diese Sexgeschichte angesprochen hat, dass es aktuell halt so wenig ist und so", bittet er niedergeschlagen. Vor den Verführerinnen in der Männervilla will Aleks sein eingeschlafenes Sexleben wohl lieber geheim halten und verschweigt das Thema komplett. Er beteuert: "Bei mir gab es keine schlimmen Bilder, nein, nein." Wladi zeigt Verständnis: "[Vanessa] hat eigentlich mit dem Sexthema in die perfekte Wunde getroffen und sagt: 'Na ja, wir haben nur einmal im Monat Sex und er ist quasi alleine schuld daran.' Das triggert ihn schon hart."

Vanessas knappe Bemerkung über ihr Sexleben mit Aleks liegt schon einige Folgen zurück. Damals öffnete sich die The Power-Bekanntheit im Gespräch mit ihren Co-Stars Chiara Antonella (28), Brenda Brinkmann und einigen Verführern und sprach darüber, was ihr im Alltag fehlt. Laut Vanessa bleibe kaum Raum für emotionale Nähe – mit dem Ergebnis, dass sie und Aleks oft streiten. "Wenn ich mich bei dir nicht wohlfühle, weil wir nur streiten oder so – sorry, aber dann habe ich auch keine Lust auf Intimität", schilderte sie.

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars