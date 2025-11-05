Vanessa Nwattu meint: Aleks verliert betrunken die Kontrolle

Bei Temptation Island V.I.P. testen Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) ihre Treue. Was Vanessa beim Lagerfeuer jedoch besonders stört, ist Aleks' Alkoholkonsum. Auf Instagram klärt die Reality-TV-Bekanntheit auf, warum ihr der Exzess ihres Verlobten ein Dorn im Auge ist. "In der Vergangenheit kam es öfter vor, dass er unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verloren und sich danebenbenommen hat", schildert Vanessa und erklärt: "Deshalb war die Situation für mich einfach mit negativen Erfahrungen verbunden."

Beim Lagerfeuer wurden Vanessa verschiedenste Videos gezeigt: Eine Szene zeigt Aleks, wie er bei einer Party sichtlich betrunken auf dem Sofa eingeschlafen ist, während alle um ihn herum feiern. In vorherigen Folgen schlief er nach einer durchzechten Nacht bereits auf der Toilette ein. Betrunken ließ er sich auch zu einer Aussage hinreißen, die seine Partnerin sehr verletzt hat. "Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nüchtern nicht passiert", lachte er und deutete damit an, dass er sich nur aufgrund von Alkohol im Blut auf das Kennenlernen mit Vanessa eingelassen hatte. Damals war er nämlich noch mit seiner Ex Christina Dimitriou (33) liiert gewesen.

Auch in den kommenden Folgen scheint Aleks' Alkoholkonsum zu Entgleisungen zu führen. In der Vorschau zu Folge sechs ist zu sehen, wie er Sekt direkt aus der Flasche trinkt und ihn drei Verführerinnen ins Gesicht spuckt. Auch mit Aussagen über Vanessa und ihr Sexleben polarisiert er in dem Clip. Fans fordern daher auf Instagram: "Aleks' Aussagen in der Vorschau sollten meiner Meinung nach Grund genug sein, ihn aus der Sendung zu schmeißen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten stoßen an

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6