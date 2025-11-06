Acht Jahre Pause: Herzogin Meghan plant Schauspiel-Comeback

Herzogin Meghan (44) wagt nach acht Jahren Abwesenheit ihr Comeback in der Schauspielbranche. Laut The Sun übernimmt sie eine Rolle im neuen Film "Close Personal Friends", einer Amazon-MGM-Studios-Produktion. An der Seite von Stars wie Jack Quaid (33), Lily Collins (36) und Brie Larson (36) soll die zweifache Mutter ihre Rückkehr vor die Kamera feiern. Insider verrieten, dass Meghan mit Angeboten überhäuft wurde, sich aber gezielt für dieses Projekt entschied. "Es ist Meghans Weg, sanft wieder ins Schauspiel einzusteigen", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun. Mit voller Unterstützung ihres Mannes, Prinz Harry (41), will Meghan mit diesem Schritt ihre Leidenschaft für die Schauspielerei wieder aufleben lassen.

Der letzte große Meilenstein in Meghans Schauspielkarriere war ihre Rolle in der Serie Suits, die sie 2018 verließ, kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry. Meghan widmete sich danach ihrem Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie, legte 2020 dann jedoch gemeinsam mit Harry ihre royalen Pflichten nieder. Die beiden zogen in die USA, um ein privateres Leben aufzubauen. Die Produktion von "Close Personal Friends" scheint der Beginn einer neuen Richtung für Meghan zu sein, die zuvor betont hatte, ein neues Kapitel mit ihrem Engagement in königlichen und philanthropischen Tätigkeiten aufschlagen zu wollen.

Privat hat Meghan seit ihrem Rückzug aus dem Rampenlicht viel Zeit mit ihrer Familie verbracht. Die ehemalige Schauspielerin lebt mit Harry und ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien. Harry soll begeistert von ihrer Entscheidung sein, sich erneut der Schauspielerei zu widmen. Bereits in der Vergangenheit war bekannt, dass die beiden sich gegenseitig bei allen Vorhaben unterstützen. Meghans Rückkehr zur Schauspielerei könnte ein spannender Neuanfang in einer neuen Phase ihres Lebens darstellen, begleitet von der engen Unterstützung durch ihren Ehemann.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025