Acht Kinder: Plant Anna-Maria Ferchichi weiteren Nachwuchs?

Anna-Maria Ferchichi (43) ist achtfache Mutter: Mit Ehemann Bushido (47) teilt sich die Influencerin Tochter Aaliyah, die Zwillinge Djibrail (11) und Laila, Sohn Issa sowie die Drillinge Leonora (3), Naima (3) und Amaya (3) – außerdem brachte sie ihren Sohn Montry aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde möchte ein Fan nun wissen, ob sich das Paar vorstellen kann, noch weiteren Nachwuchs zu bekommen. Ihre Antwort fällt eindeutig – und ziemlich knapp – aus: "Nur noch per Leihmutter", schreibt sie.

Die Familienplanung ist für Anna-Maria kein einfaches Thema. In der Vergangenheit sprach sie offen über schwierige Schwangerschaften, Fehlgeburten und die gesundheitlichen Komplikationen ihrer Drillinge. Nach diesen Erfahrungen betonte sie im Sommer 2024: "Bleiben also bei acht." Doch trotz dieser klaren Ansage scheint sie den Gedanken an weiteren Familienzuwachs nicht ganz aufgegeben zu haben – zumindest, wenn dieser auf anderem Wege möglich wäre.

Mit ihren acht Kindern hat die 43-Jährige ohnehin alle Hände voll zu tun – und verlässt sich dabei auf ein eingespieltes Team, um ihren Alltag zu meistern, wie sie ebenfalls im Netz verriet. Dort erzählte sie, dass die Familie von zwei Nannys, zwei Haushälterinnen, zwei Fahrern und einem Koch unterstützt wird. So bleibt Anna-Maria auch etwas Zeit für sich, während ihre Kinder in der Schule sind. "Ich habe absolut nichts mit dem Haushalt, Wäsche, Einkauf oder Kochen zu tun", gab sie preis.

IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

IMAGO / Agentur Baganz Anna-Maria Ferchichi und Bushido, September 2025