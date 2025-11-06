Jonathan Van Ness reagiert auf Kritik wegen Abnehmspritze

Der Trend der Abnehmspritzen verändert das Aussehen vieler Hollywoodstars. Auch Jonathan Van Ness (38) nutzt das Hilfsmittel, um Pfunde zu verlieren. Der non-binäre Netflix-Star ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wie in einem TikTok-Video klar wird. "Ich habe im letzten Jahr 70 Pfund abgenommen", berichtet JVN darin. Umgerechnet sind dies knapp 32 Kilogramm. Einige Fans warfen der Reality-Berühmtheit vor, nun nicht mehr "body positive" zu sein. Darauf entgegnet Jonathan: "Mir geht es um Körperneutralität: Dein Aussehen bestimmt nicht deinen Wert. Du bist es wert, geliebt und gefeiert zu werden, egal wie du aussiehst." Jonathan habe sich vor dem Gewichtsverlust wohl im eigenen Körper gefühlt und tue dies immer noch.

Angefangen habe diese Abnehmreise mit einem Gesundheitsschreck im Jahr 2023. "Ich beschloss damals, dass ich nach der medizinischen Behandlung eine Darmspiegelung machen lassen würde, und wenn nichts Ernstes bei mir festgestellt würde, würde ich mit dem GLP-1-Medikament beginnen, weil ich mich einfach nicht gesund fühlte", berichtete Jonathan in dem Social-Media-Beitrag. Die Queer Eye-Prominenz sei auf das Ergebnis sehr stolz und freue sich, dass ihre Bauchmuskeln nach dem Gewichtsverlust zum ersten Mal sichtbar seien.

Jonathan ist nicht die einzige Berühmtheit, die auf das Medikament zurückgreift. Stars wie Rebel Wilson (45), Amy Schumer (44) und Kathy Bates (77) gaben in der Vergangenheit zu, das Hilfsmittel zu nutzen. Auch Kelly Osbourne (41) geht mit dem Thema offen um. "Ich finde das großartig. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Gewicht zu verlieren. Warum sollte man es nicht mit etwas tun, das nicht so langweilig ist wie Sport?", erzählte sie im Gespräch mit E! News.

Instagram / jvn Jonathan Van Ness, September 2025

Instagram / jvn Jonathan Van Ness, Februar 2025

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne präsentiert sich auf Instagram mit neuem Look