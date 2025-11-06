Kim Kardashian sicher: Häftling plant Mordanschlag auf sie

Kim Kardashian (45) hat in einem Vorschau-Clip zur nächsten Folge von Keeping Up with the Kardashians eine schockierende Enthüllung gemacht. Die Reality-TV-Ikone erklärte, dass sie angeblich das Ziel eines Mordanschlags sei, der von jemandem im Gefängnis veranlasst worden sein soll. "Diese Person hat einen Mordanschlag auf dein Leben veranlasst", zitiert sie die bedrohliche Nachricht. Die kommende Episode, die am Donnerstag, den 13. November, ausgestrahlt wird, soll weitere Details zu der beunruhigenden Situation enthüllen.

Kim, die derzeit für ihre anstehende Anwaltsprüfung lernt, offenbarte, wie stark sie diese Nachricht belastet. "Ich fühle mich ein wenig überfordert", gestand sie im Trailer zur neuen Folge. Über mehrere Jahre hat sie sich intensiv für die Reform des Strafvollzugs in den USA eingesetzt und sich mit zahlreichen Fällen aus dem Justizsystem auseinandergesetzt. Ob die fragliche Person zu denen gehört, mit denen Kim bei Besuchen oder Projekten Kontakt hatte, wurde bisher nicht bekannt.

Die Enthüllungen sind Teil einer Staffel, die auch andere schwierige Themen aus Kims Leben ans Licht bringt. So wird sie später über die Diagnose eines Aneurysmas sprechen, die bei ihr festgestellt wurde. Kim, die neben ihrem Engagement für das Justizsystem auch Mutter von vier Kindern ist, hat ihre Plattform immer wieder genutzt, um auf ernste gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Dabei ist sie nicht nur für ihren Glamour, sondern auch für ihre Zielstrebigkeit und ihr Durchhaltevermögen bekannt. Fans werden gespannt sein, mehr darüber zu erfahren, wie sie mit den jüngsten Herausforderungen umgeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar