Nach Hirnaneurysma: Kim Kardashian gibt Gesundheitsupdate

Kim Kardashian (45) hat nach ihrer überraschenden Diagnose eines Hirnaneurysmas ein Gesundheitsupdate gegeben. In einem Interview mit Good Morning America erzählte die 45-Jährige am Dienstag, dass das Aneurysma bei einem Prenuvo-Scan entdeckt wurde. Anschließend habe sie zahlreiche weitere Untersuchungen am Cedars-Sinai Medical Center durchführen lassen. Trotz der erschreckenden Diagnose gab sie Entwarnung: "Alles geht gut aus", teilte sie mit. Kim betonte, wie wichtig es sei, gesundheitliche Vorsorge in den Fokus zu stellen, und ermutigte ihre Fans, regelmäßige Untersuchungen durchzuführen.

Die Diagnose, von der Kim auch in einem Trailer ihrer Serie berichtet hatte, wurde von den Ärzten auf Stress zurückgeführt. Gleichzeitig stand die vierfache Mutter vor verschiedenen Herausforderungen: Neben dem Druck, ihre Anwaltsprüfung zu bestehen, reiste sie im Sommer nach Paris, um an einem Gerichtsverfahren teilzunehmen, das aus ihrem 2016 erlebten Raubüberfall resultierte. Zudem verarbeitet sie nach wie vor ihre Scheidung von Kanye West (48). Während des Interviews sprach Kim offen über die Bedeutung von Selbstfürsorge, gerade angesichts dieser turbulenten Lebensphase.

Kims Schwester Kourtney Kardashian (46) zeigte sich über die erschütternde Nachricht tief besorgt, wie in einer emotionalen Szene der Serie zu sehen war. Die beiden Schwestern verbindet eine enge Beziehung, die trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege stets Bestand hat. Kourtney, die seit ihrer Hochzeit mit Travis Barker (49) glücklich verheiratet ist, gilt als wichtiger Halt in Kims Leben. In früheren Interviews hatte Kim oft betont, wie sehr ihr die Unterstützung ihrer Familie in schwierigen Zeiten hilft und ihr hilft, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich zählen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian vor dem Gerichtsgebäude in Paris im Mai 2025

Anzeige Anzeige