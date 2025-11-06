Sydney Sweeney und Scooter Braun beim Knutschen erwischt

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) machen wohl kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Schon länger gibt es Spekulationen, dass die Schauspielerin und der Produzent ein Paar sind. Am vergangenen Dienstag wurden die beiden bei einem innigen Moment im Central Park in New York City erwischt. Paparazzi-Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen sie kuschelnd auf einem Felsen. Dann gibt es sogar einen liebevollen Kuss. Sydney und Scooter sollen den Berichten zufolge eine ganze Weile dort gesessen und sich angeregt unterhalten haben, bevor er ihr – ganz Gentleman – herunterhalf und sie ihren Spaziergang fortsetzten.

Bereits seit August gibt es Gerüchte, dass Sydney und Scooter sich daten. Aufmerksame Beobachter erwischten die beiden zu dem Zeitpunkt bei einem gemeinsamen Spaziergang in Venedig. Das Video kursierte bei TikTok und heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Die Euphoria-Darstellerin und der Musikmanager halten sich aber mit einer Bestätigung bisher eher zurück. Im Anschluss wurden sie öfter bei Dates beobachtet. Mittlerweile soll die Beziehung des Paares schon richtig ernst sein. "Die Sache wird ernst und ist sehr real", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Angeblich planen Sydney und Scooter auch schon, sich ein gemeinsames Liebesnest zu suchen.

Ganz ohne Kritik blieb die Beziehung aber nicht, denn vor allem Scooter galt in der Vergangenheit als umstritten. Der 44-Jährige sorgte in der Öffentlichkeit immer wieder für Kontroversen und war in Konflikte, unter anderem mit Taylor Swift (35) um die Rechte ihrer Musik, verwickelt. Dass seine Beziehung zu Sydney zum Teil auch heftig kritisiert wurde, überraschte sowohl Scooter als auch Sydney. Ein Insider erklärte Entertainment Tonight, dass die beiden von den kritischen Stimmen "überwältigt" waren. Darüber hinaus haben sie auch wenig Verständnis für die Negativität. Aus Sicht von Sydney und Scooter seien viele Argumente "überzogen".

IMAGO / ZUMA Press, Rich Fury/Getty Images Collage: Sydney Sweeney und Scooter Braun

Getty Images Sydney Sweeney, April 2025

Getty Images Scooter Braun, Manager