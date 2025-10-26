DJane Yvonne Woelke macht mit Elvis-Peter Mallorca unsicher

Elvis (42)-Vibes auf Mallorca: Peter Klein (58) und Yvonne Woelke (45) haben die Playa de Palma unsicher gemacht – er im goldenen Jackett und mit kleiner Schmalzlocke, sie am DJ-Pult mit vollem Überblick über die Regler. Im Tabledance-Club Femina verwandelte sich Peter in "The King" und griff zu Klassikern von Elvis, außerdem zu Nummern von Frank Sinatra (†82) und Dean Martin. Gegenüber Bild schwärmte Peter: "Mich fasziniert am meisten der Elvis aus den 70ern, da ist seine Stimme einfach der Hammer." Bühne, Spot, Action – und an seiner Seite Yvonne, die als DJane die Show zusammenhielt und den Sound lieferte.

Während Peter die Bühne rockte, sorgte Yvonne hinter den Decks für den richtigen Drive. "Yvonne hat am Mischpult die Instrumentaltracks der Songs abgespielt, zu denen ich gesungen habe", erklärte Peter. Ihr Look passte zur Location nach amerikanischem Vorbild: ein fast vollständig durchsichtiges, glitzerndes Netzoberteil über schwarzen Dessous und dazu eine hautenge Hose im Leder-Look. "Mir gefällt ihr Look, ich finde, sie macht das toll und kann das tragen", lobte der Ex von Iris Klein (58). Als im Club viele Blicke Richtung DJ-Pult wanderten, blieb er entspannt: "Natürlich haben die Männer immer wieder zu ihr hingeschaut, das stört mich aber nicht. Bei meinem Auftritt war's mir vergönnt, dass ich die Aufmerksamkeit des Publikums hatte."

Dass Peter und Yvonne sich perfekt ergänzen, aber auch als Einzelkämpfer überzeugen können, möchten sie offenbar auch in einer TV-Show unter Beweis stellen. Auf der Premiere von The Power in Berlin präsentierten sich die beiden voller Vorfreude auf neue Reality-Abenteuer. Peter zeigte sich damals besonders begeistert für das Dschungelcamp. "Der Dschungel steht ja gerade wieder an. Das wäre vielleicht eine schöne Sache, wenn man da mal eine Anfrage bekäme", schwärmte der Schlagerfan gegenüber Promiflash. Auch Formate wie Kampf der Realitystars oder Promis unter Palmen standen auf seiner Wunschliste: "Es sind viele, viele Formate, wo ich sage ja, wo ich sagen würde, da wär ich gerne mal dabei."

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Juni 2025

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein bei einem Auftritt in "Krümels Stadl" auf Mallorca

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025