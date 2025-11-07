Aurelia Lamprecht behauptet: Julia Leischik hat sie gekorbt

Aurelia Lamprecht erhebt im Podcast "Blitzlichtgewitter" schwere Vorwürfe gegen Julia Leischik (55). Die "Vermisst"-Moderatorin soll eine Anfrage von der Reality-TV-Bekanntheit abgelehnt haben, wonach sie bei der Suche nach ihren Verwandten in Kolumbien helfen sollte. Als Grund für die Absage nennt Aurelia, dass Julia angeblich nicht mit Realitystars zusammenarbeite. "Ich habe versucht, meine Familie ausfindig zu machen", erklärte sie im Podcast. Die Reise habe sie verändert, führte sie weiter aus, doch Aurelia habe sie alleine bewältigen müssen.

Was genau hinter der Ablehnung steckt, bleibt allerdings unklar, denn eine Stellungnahme von Julia zu den Vorwürfen steht noch aus. Aurelia deutet im Podcast jedoch an, sie fühle sich herabgewürdigt durch die angebliche Begründung der Moderatorin. "Familienmitglieder zu finden, ist ein riesengroßer Meilenstein für mich – vor allem ohne Julia Leischik, die nicht mit Realitystars arbeiten will, weil sie nicht ihr Niveau sind", schilderte sie. Trotz des enttäuschenden Erlebnisses zeigt sich Aurelia jedoch stolz auf ihre Fortschritte und führt die Suche nach ihren Verwandten weiterhin eigenständig fort.

Die thematisierte Verwandtensuche spielte in Aurelias Leben bereits in der Vergangenheit eine große Rolle. Besonders die Verbindung zu ihrem Vater, der aus Kolumbien stammt, beschäftigte sie lange Zeit. Vor zwei Jahren machte die Love Island-Bekanntheit öffentlich, wie sehr sie unter der unsicheren Beziehung zu ihrem Vater litt. Damals gab sie auf Instagram bekannt, dass es ihr sehr zu schaffen machte, "auf Dokumenten keinen Vater" zu haben. Erst ein Gerichtsverfahren brachte damals Klarheit, und ihr Vater erkannte schließlich die Vaterschaft offiziell an.

Collage: Instagram / aurelialamprecht, Getty Images Collage: Aurelia Lamprecht und Julia Leischik

Getty Images Julia Leischik, Moderatorin

Imago Aurelia Lamprecht beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 09.11.2024

