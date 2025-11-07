Blitz-Exit bei "Love Island VIP": Diese Lady muss gehen

Rauswurf bei Love Island VIP! In der jüngsten Paarungszeremonie sorgte die neue Granate Brenda Patea (32) für Aufsehen, als sie sich ausgerechnet für Yannick Syperek entschied. Diese Entscheidung hatte allerdings bittere Konsequenzen für Dijana Cvijetic (31), die erst kürzlich in die Villa eingezogen war. Da sie nach Brendas Wahl ohne Partner blieb, musste sie die Show umgehend verlassen. Ihre Zeit auf der Liebesinsel war damit schneller beendet, als sie es sich wohl vorgestellt hatte.

Filip Pavlovic (31) zeigte Mitgefühl, brachte jedoch klar auf den Punkt, wie das Konzept der Show funktioniert. "Das ist Love Island und wenn man hier die Liebe nicht findet, dann muss man halt gehen und das tut mir wirklich sehr, sehr leid für sie", erklärte er. Während einige Mitstreiter von Dijanas plötzlichem Aus überrascht waren, zeigte sich Laura Maria (30) Letten erleichtert. Der Grund: Die 31-Jährige hatte sich deren Partner Maurice Spada für ein Badewannen-Date geschnappt, was für Spannungen in der Villa gesorgt hatte.

Yannick dürfte mit der Wahl von Brenda zufrieden gewesen sein. Schon bei ihrem Einzug in die Villa hatte er offen zugegeben: "Zwischendurch hatte ich die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwer hereinkommt und ich einen kleinen Flash-Moment habe, aber ihr habt es noch hingekriegt – kurz vor knapp." Kein Wunder also, dass der Kandidat nach der Paarungszeremonie zufrieden wirkte. Die Ex von Alexander Zverev (28) selbst hatte das Doppeldate mit dem Mallorca-Auswanderer und Dion Brown ebenfalls genossen und schwärmte: "Mir hat gefallen, was ich gesehen hab. Das sind sehr attraktive Männer."

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTL ZWEI Dijana Cvijetic und Yannick Syperek bei "Love Island VIP" 2025.

RTLZWEI Brenda Patea, "Love Island VIP"-Kandidatin