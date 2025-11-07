Das sagen Reality-Kollegen zu Nikola Greys "Verschwinden"

Nikola Grey (29), vor seiner Namensänderung bekannt als Nikola Glumac, soll seit Tagen abgetaucht sein: Seine Partnerin Kim Virginia Hartung (30) – jetzt Kim Virginia Grey – zeigt sich auf Social Media zunehmend besorgt und bat ihre Community bereits eindringlich um Hinweise zu seinem Verbleib. Immerhin ist die Reality-TV-Darstellerin aktuell mit den drei Dalmatinerwelpen völlig auf sich allein gestellt, die erst kürzlich bei dem Paar eingezogen sind. Bei einer Veranstaltung rund um die Show "Die Abrechnung" befragte jetzt der TikTok-Kanal "Gossip auf die 1" einige Reality-Kollegen zu dem mysteriösen Verschwinden des 29-Jährigen und dokumentierte in mehreren Clips erstaunliche Reaktionen: Sam Dylan (34) und Umut Tekin (28) schienen vollkommen gelassen. Ernsthafte Sorge um den Vermissten? Fehlanzeige.

Sam, der ebenfalls aus dem Reality-TV-Bereich bekannt ist, zeigte sich auf Nikola angesprochen überaus skeptisch: "Wer? Ach so. Das ist doch eine Fake-Story. Das ist alles abgesprochen." Er vermutet, dass der Vorfall inszeniert sein könnte, um Aufmerksamkeit zu generieren – angeblich angelehnt an die tragischen Erlebnisse von Kevin Njie (29), der erst neulich auf Bali für einige Tage verschwunden war. Umut, der ebenfalls zu den Befragten gehörte, schlug in dieselbe Kerbe. "Das ist nicht echt. Ich kaufe das denen überhaupt nicht ab", kommentierte er und fügte erklärend hinzu: "Wenn du so viel mit PR versuchst, wirst du automatisch immer mehr machen, um die Reichweite zu steigern."

Nikola hat sich in den vergangenen Jahren als Reality-TV-Gesicht und Model einen Namen gemacht und teilt sein Leben regelmäßig in den sozialen Medien. Die Beziehung zu Kim Virginia ist seit Langem Teil seiner öffentlichen Geschichte, immer wieder begleitet von gemeinsamen Auftritten und emotionalen Zerwürfnissen. Kurz vor seinem Verschwinden hatte er noch von einer Trennung gesprochen, allerdings ohne zu präzisieren, wovon er sich genau trennen möchte. Damit ließ er nicht nur Raum für Spekulationen, sondern auch für Sorgen: Fans hoffen inständig, dass sein Rückzug keine ernsten Hintergründe hat und der Reality-Darsteller bald in alter Frische auf Social Media sein Comeback verkündet.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

IMAGO / Gartner Sam Dylan, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025