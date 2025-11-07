Red Flag Night: Zwei "Love Island VIP"-Couples fliegen raus

Bei Love Island VIP sorgte die sogenannte "Red Flag Night" in Folge 20 für große Emotionen und unerwartete Wendungen. Die Kandidaten mussten rote Fahnen an die Couples vergeben, die ihrer Meinung nach keine Zukunft haben. Je zwei Stimmen standen jedem Teilnehmer zur Verfügung. Mit den meisten Stimmen mussten schließlich Yannick Syperek und Brenda Patea (32) sowie Dion Brown und Gabriela Alves die Koffer packen. Trotz des abrupten Endes ihrer Reise zeigten sich beide Paare gefasst, verabschiedeten sich von der Gruppe und nahmen ihren Ausstieg mit Würde hin.

Doch nicht nur die Verabschiedung der beiden Couples sorgte in der Runde für Gesprächsstoff. Besonders heikel wurde es für Stella Stegmann (28), die gemeinsam mit Josh Stanley (29) als Paar in der Show ist. Obwohl die beiden kaum rote Fahnen erhielten, wurden Zweifel an Stellas wahren Gefühlen öffentlich geäußert. Allen voran kritisierte Jeje Lopes sie: "Josh, ich glaube, du bist sehr ehrlich und dass du das auch fühlst. Stella, bei dir bin ich mir nicht 100 % sicher. Ich weiß nicht, ob das zu 100 % echt ist mit Josh." Diese Worte hinterließen einen bleibenden Eindruck, der Schock stand der 28-Jährigen ins Gesicht geschrieben.

Schon in der vergangenen Woche mussten zwei Kandidaten die Show verlassen. Auch da entschied das Voting der Mitbewohner, wer sich schließlich verabschieden musste. Erst bestimmten die Männer, dass Tatum Koch (27) gehen muss, danach votierten die Frauen für Jona Steinig (30). Für viele war dieser doppelte Abschied ein echter Schock, denn gerade in den letzten Tagen vor dem Finale standen die Nerven aller Beteiligten spürbar blank.

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Dion Brown, Brenda Patea und Yannick Syperek, 2025

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI "Love Island VIP-Kandidatin Stella Stegmann 2025.