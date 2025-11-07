Falscher Todeskandidat: Kim Kardashian siegt vor Gericht

Kim Kardashian (45) hat einen juristischen Erfolg errungen: Wie Daily Mail berichtet, wies ein Richter in Los Angeles eine Verleumdungsklage gegen sie ab. Die Klage wurde eingereicht, nachdem Kim im Februar 2024 auf Social Media das Foto eines unschuldigen Mannes gepostet und fälschlicherweise als Todeskandidaten identifiziert hatte. Der Reality-TV-Star hatte damit eigentlich auf den Fall von Ivan Cantu aufmerksam machen wollen, einem Häftling aus Texas, der bis zu seiner Hinrichtung seine Unschuld beteuerte. Der Verwechselte, ein Projektmanager aus New York mit demselben Namen, behauptete, durch die Verwechslung erhebliche emotionale Belastungen erlitten zu haben.

Das Gericht entschied jedoch, dass der Kläger nicht nachweisen konnte, dass er durch den Fehler greifbare Schäden erlitten hat. Richter Michael Small sah die Klage als haltlos an und berief sich auf das kalifornische Anti-SLAPP-Gesetz, das die freie Meinungsäußerung schützt. Kim hatte sich nach Bekanntwerden des Fehlers umgehend entschuldigt und den Beitrag innerhalb weniger Stunden gelöscht. Obwohl der Fall Aufmerksamkeit erregte, erklärte Kims Anwalt, dass es sich um einen ehrlichen Fehler handelte, der in keiner Weise eine Rufschädigung beabsichtigte und daher keinen Schadensersatz rechtfertigte.

Kim konzentriert sich unterdessen weiterhin auf ihre juristischen Ambitionen. Nach Jahren des Studiums hat sie im Juli die kalifornische Anwaltsprüfung abgelegt. Der Strafrechtsaktivismus hat für die Unternehmerin einen hohen Stellenwert, nicht zuletzt inspiriert durch die Karriere ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian Sr. (38) Ihre Arbeit in diesem Bereich erreichte 2018 breite Anerkennung, als es ihr gelang, die Haftstrafe von Alice Marie Johnson, einer wegen eines nicht gewalttätigen Drogendelikts verurteilten Frau, zu beenden. Kim betonte in diversen Interviews mehrfach, dass sie sich vorstellen könnte, langfristig in der Juristerei zu arbeiten.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2016

Instagram / kimkardashian Fotomontage von Robert und Kim Kardashian