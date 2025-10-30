"Love Island VIP"-Doppeldate: Geheimgranate Brenda zieht ein

Die Zuschauer von Love Island VIP staunten nicht schlecht, als in der 18. Folge Brenda Patea (32) als neue und zugleich allerletzte Granate in die Villa einzog. Das Model begann ihren Aufenthalt mit einem aufregenden Doppeldate, bei dem sie gleich die beiden Kandidaten Yannick Syperek und Dion Brown kennenlernte. Besonders Yannick zeigte sich begeistert und gestand: "Zwischendurch hatte ich die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwer hereinkommt und ich einen kleinen Flash-Moment habe, aber ihr habt es noch hingekriegt – kurz vor knapp."

Auch Brenda war direkt angetan: "Mir hat gefallen, was ich gesehen hab. Das sind sehr attraktive Männer." Bemerkenswert: Auch als Brenda erwähnt, dass sie bereits eine Tochter hat, bleibt die Dynamik unverändert positiv. Weder Yannick noch Dion schreckt diese Info ab, beide signalisieren entspanntes Interesse. Der Einzug sorgt sichtbar für frischen Wirbel in der Villa, denn plötzlich stehen neue Optionen und Allianzen im Raum.

Im privaten Leben bringt Brenda eine Persönlichkeit mit, die auch jenseits der Kameras polarisiert: selbstbewusst, direkt, mit Sinn für Humor. Die Influencerin teilt in sozialen Netzwerken gerne Einblicke in Alltag und Fitnessroutine, zeigt aber ebenso ruhige Momente mit der Familie. Wer sie länger verfolgt, kennt ihre klare Art, Grenzen zu setzen und Wünsche auszusprechen, ohne dabei kühl zu wirken.

RTLZWEI Brenda Patea, "Love Island VIP"-Kandidatin

RTLZWEI Dion Brown, Brenda Patea und Yannick Syperek, 2025

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model