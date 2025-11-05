"Die Abrechnung": Darum zerbrach Kate und Sams Freundschaft

Kate Merlan (38) und Sam Dylan (34) stehen sich in der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" gegenüber. Nach ihrem öffentlich gewordenen Streit treffen die beiden Realitystars nun wieder aufeinander. In einem Interview mit Promiflash bei der Premiere des Formats erklärte Kate ihre Seite der Geschichte und warf Sam zahlreiche Verfehlungen vor. Sie schilderte, dass er sich auf ihre Kosten in Szene gesetzt und Streit angezettelt habe, um Aufmerksamkeit zu generieren. "Es wurden alle gegen mich ausgespielt", erklärte sie und fügte hinzu, dass Sam in verschiedenen Situationen nicht hinter ihr gestanden und ihre Ängste sowie Sorgen ignoriert habe: "Auch letztes Jahr, als er nicht an meiner Seite war und andere Dinge einfach wichtiger waren und viel gelogen wurde, manipuliert wurde."

Besonders schmerzhaft sei für Kate gewesen, dass Sam sie unter anderem im Dschungelcamp öffentlich schlecht machte. "Ich wäre eine schlechte Mutter für mein Kind, wenn ich eins kriegen würde und solche Sachen. Die Liste ist sehr, sehr lang", behauptete die Reality-TV-Darstellerin weiter. Ein Vorwurf reihte sich im Interview mit Promiflash an den nächsten und hinterlässt den Eindruck einer tiefen Enttäuschung. Sams Verhalten habe ihre Freundschaft schlussendlich untragbar gemacht. Kate betonte: "Es gab viele Situationen, in denen ich Sam gebraucht habe. Ich hatte auch viele Schicksalsschläge." Während wichtiger Momente in ihrem Leben sei der Influencer nicht für sie da gewesen und habe ihre Probleme heruntergespielt.

Schon im Juli vergangenen Jahres machte Kate in einem früheren Gespräch mit Promiflash deutlich, dass der Bruch mit ihrem damaligen Kumpel endgültig sei. Damals verriet sie, dass schon seit 2023 Funkstille herrsche: "Sam und ich haben seit dem Ende von The 50, das war letztes Jahr im Sommer, kein Wort mehr miteinander gesprochen. [...] Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis." Wie das Wiedersehen der zwei in "Die Abrechnung" abläuft, können Fans ab dem 6. November 2025 zur Primetime auf ProSieben mitverfolgen oder online auf Joyn.

Collage: Instagram / katemerlan, ActionPress / Panama Pictures Collage: Kate Merlan und Sam Dylan

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

IMAGO / Gartner Kate Merlan, November 2025