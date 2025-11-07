Laut Zuschauern: Dieses Paar soll "Love Island VIP" gewinnen

Nächste Woche kommt es zum großen Finale von Love Island VIP. Vier Couples sind noch im Rennen: Maurice Spada und Laura Maria Lettgen (30), Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28), Filip Pavlovic (31) und Joena Steilen sowie Umut Tekin (28) und Jeje Lopes. Doch wie die Kommentare unter dem neuesten Post auf der offiziellen Instagram-Seite der Show zeigen, gibt es bei den Zuschauern einen klaren Favoriten: Stella und ihr Partner Josh. Die beiden werden von den Fans stark unterstützt. "Stella und Josh sollten gewinnen. Diese Gehetze gegen Stella finde ich so schlimm und unfair. Sie ist so eine treue Seele und ein ehrlicher Mensch", lautet nur einer von vielen Kommentaren.

Die 28-Jährige hatte in der sogenannten "Red Flag Night" einiges an Kritik einstecken müssen. Ihre Mitkandidaten zweifelten sogar ihre Ehrlichkeit an – ein Punkt, der bei den Fans jedoch auf wenig Verständnis trifft. "Ich habe das Gefühl, dass die Beziehung zwischen Stella und Josh aufrichtig wirkt und mit als einzige dort drin nicht toxisch ist", kommentierte ein weiterer User unter dem Beitrag. Während die TV-Bekanntheit also in der Villa Gegenwind spürt, scheint sie sich bei den Fans viele Sympathien erarbeitet zu haben. Ob sie sich so den Sieg sichern kann, werden die Zuschauer am 13. November auf RTL+ und eine Woche später um 20:15 Uhr bei RTLZWEI erfahren.

Doch Stella musste sich nicht nur in der Villa, sondern auch außerhalb Vorwürfen stellen. Besonders ihre Aussagen zu Schönheitsidealen sorgten für heftige Diskussionen. In einer Folge von "Love Island VIP" hatte die Ex-Bachelorette darüber gesprochen, dass sie im Vergleich zu den anderen Frauen gerne ganz natürlich sei. Viele warfen der Influencerin daraufhin vor, ein sogenanntes "Pick Me Girl" zu sein – also sich über andere zu stellen, um bei Männern besser anzukommen. In ihrem Podcast "Sassy Bubble" erklärte sie später: "Diese Menschen dürfen sich finden, weil die feiern das ja, und ich will jemanden finden, der mich so feiert, wie ich bin."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

Imago Stella Stegmann bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025