Wale Doronina will mit ihrem Freund zu "Temptation Island"

Walentina Doronina plant einen ungewöhnlichen Schritt, um ihre Beziehung zu festigen: Gemeinsam mit ihrem Freund möchte die Germany Shore-Bekanntheit bei Temptation Island V.I.P. teilnehmen. Dies verriet sie bei der Premiere von "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" im Gespräch mit Promiflash. Ihr Partner, der bisher keinerlei Erfahrungen im Reality-TV gesammelt hat, soll an ihrer Seite den ultimativen Treuetest absolvieren, bevor die beiden vielleicht irgendwann den Bund der Ehe eingehen. "Bei 'Temptation Island' die Treue auf Herz und Nieren testen", sei ihre Idee vor einer möglichen Hochzeit, erklärte Walentina.

Der Ausflug in die Welt der Versuchungen sei für die Influencerin mehr als nur Unterhaltung – sie sieht darin eine Chance, ihre Beziehung auf ein neues Level zu heben. "Ich könnte mir das tatsächlich schon vorstellen", offenbarte sie. Walentina ist überzeugt, dass echte Liebe jedem Test standhält und betonte, dass das Format auch Raum für Wachstum innerhalb der Partnerschaft biete. Sie glaubt, dass man durch die Offenheit in solchen Situationen mehr über den anderen erfährt und dadurch als Paar gestärkt herausgehen kann. Dieses Selbstbewusstsein scheint ihre Beziehung zu prägen, denn Walentina ist sich sicher: Der Mann an ihrer Seite weiß genau, was er an ihr hat. "Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so eine Sche*sse nicht übersteht, wenn es der richtige Mann ist", betonte sie.

Privat hatte Walentina zuletzt vor allem eines betont: gemeinsames Zukunftsdenken. Nach einer kurzen Beziehungspause fanden beide wieder zusammen und legten ihren Fokus auf das, was sie aneinander schätzen. "Es kann definitiv der letzte Mann an meiner Seite sein", schwärmte die 25-Jährige gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Der Mann, der mir irgendwann einen Ring an den Finger steckt und mit dem ich vielleicht in drei Jahren irgendwie Kinder habe. Also, das ist für mich definitiv immer noch Zukunftspotenzial." Ob Walentina und ihr Neuer wirklich zu Temptation gehen und den Treuetest überstehen, bleibt abzuwarten.

IMAGO / Uwe Erensmann Walentina Doronina, August 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

