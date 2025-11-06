Nach Trennung: So läuft Walentina Doroninas Beziehung jetzt

Bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" öffnete sich Walentina Doronina (25) gegenüber Promiflash und sprach offen über ihre Beziehung. Nach einer kurzen Trennung haben sie und ihr Partner ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben. Die räumliche Distanz während der Trennungszeit scheint das Paar enger zusammengeschweißt zu haben. Walentina betonte, dass sie nun genau wüssten, was sie aneinander haben. "Es kann definitiv der letzte Mann an meiner Seite sein", verriet die Reality-Bekanntheit und fügte hinzu: "Der Mann, der mir irgendwann einen Ring an den Finger steckt und mit dem ich vielleicht in drei Jahren irgendwie Kinder habe. Also, das ist für mich definitiv immer noch Zukunftspotenzial."

Die 25-Jährige erklärte weiter, dass sie derzeit keinerlei Zeit verschwenden wolle und feste Pläne für die Zukunft schmiede. Neben der Aussicht auf einen Verlobungsring und vielleicht auch Kinder innerhalb der nächsten Jahre hat sie kürzlich den Kauf ihrer ersten eigenen Eigentumswohnung abgeschlossen. "Ich möchte weiterkommen im Leben und nicht wie so viele andere stehen bleiben", betonte Walentina und zeigte einmal mehr ihren Ehrgeiz und ihren Wunsch nach persönlichem Fortschritt. Ihr Partner scheint hierbei eine wichtige Rolle für sie zu spielen, da er ihre Ziele zu teilen scheint.

Bei ihrem Partner handelt es sich um einen erfolgreichen Unternehmer, der laut Walentina sowohl finanziell unabhängig als auch zielstrebig ist. Diese Eigenschaften würden optimal zu ihr passen und ihre Partnerschaft harmonisch gestalten. Walentina hält den Namen ihres Partners weiterhin geheim. Ihre enge Bindung und gemeinsamen Lebensziele zeugen allerdings davon, dass die beiden trotz der vorübergehenden Trennung entschlossen sind, ihre Partnerschaft in eine vielversprechende Zukunft zu führen. Ganz wichtig ist Walentina auch, dass ihr Partner gut mit ihrem felligen Vierbeiner auskommt. Sie verrät Promiflash: "Die beiden verstehen sich super."

Imago Walentina Doronina, November 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Walentina Doronina, Realitystar

