Sex im Sommerhaus: Dieses Paar hatte offenbar Spaß

Im Sommerhaus der Stars sorgt ein Promipaar gerade für reichlich Gesprächsstoff. In der dritten Folge der RTL-Show scheint es zwischen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart nachts besonders heiß hergegangen zu sein. Unter der Bettdecke der beiden gab es kurze, schnelle Bewegungen, die nur wenig Platz für Interpretationen ließen. Auch ein vorsichtiger Kontrollblick, ob jemand zusieht, konnte die spannungsgeladene Atmosphäre nicht trüben – es schien, als hätte das Paar die Zweisamkeit sichtlich genossen.

Am nächsten Morgen bestätigte Marvin, dass die Nacht intensiv gewesen sein muss: "Uns geht's gut heute Morgen. Ich hab' aber nicht viel geschlafen tatsächlich, wir waren sehr lange wach gestern Abend noch." Jennifer wirkte eher verlegen und vermied es, detaillierter auf die Geschehnisse einzugehen. Insgesamt schien das Paar jedoch harmonisch und entspannt. Ob es tatsächlich der erste intime Moment der Jubiläumsstaffel war, bleibt ein kleines Geheimnis – doch die Zuschauer haben bereits eine klare Vermutung.

Marvin und Jennifer sind nicht zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Zuletzt konnten ihre Fans bei der Show Ex On The Beach beobachten, wie die beiden nach einer kurzzeitigen Trennung wieder zueinander fanden. Das Sommerhaus ist bekannt dafür, die Paare auf Herz und Nieren zu prüfen – doch Marvin und Jennifer wirken, als könnten sie diesen Herausforderungen mit Leichtigkeit begegnen. Ob das Liebesglück der beiden die turbulenten Wochen überdauert, bleibt abzuwarten.

