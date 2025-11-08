Kapitän Bushido: Der Rapper hat nun einen Bootsführerschein

Seitdem Anis Ferchichi, besser bekannt als Bushido (47), seiner aktiven Rap-Karriere den Rücken zugekehrt hat, bleibt dem siebenfachen Vater mehr Zeit für neue Hobbys. Diese nutzt er aktiv: In den vergangenen Wochen zeigte seine Frau Anna-Maria (43) ihn immer wieder beim Büffeln für den Bootsführerschein. Die intensive Lernzeit scheint sich nun ausgezahlt zu haben. "Anis hat seinen Bootsführerschein als einziger mit 100 von 100 Punkten abgeschlossen. Da darf man schon ein bisschen stolz sein", teilt Anna-Maria stolz in ihrer Instagram-Story.

Auch Anis selbst zeigt sich sehr zufrieden mit seiner abgelegten Prüfung. "50 von 50 Fragen richtig beantwortet", berichtet er seinen Fans. In Zukunft wird man den "Sonnenbank Flavour"-Interpreten also wohl als Kapitän eines Kleinboots über die See schippern sehen. Mit maximal 12 Metern Länge dürfte darauf sogar ein Großteil seiner Familie Platz finden – zumindest so lange die Kids noch jünger sind.

Inzwischen scheut sich der 47-Jährige nicht mehr, private Einblicke in sein Leben zu teilen. Sei es auf Social Media, in "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido-Podcast" oder in der familieneigenen Doku-Serie "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" – Fans erhalten aus erster Hand intime Einblicke in das Familienleben. Vor einigen Jahren wäre diese Art von Content für den Rapper noch undenkbar gewesen. In einem Clip, der kürzlich im Netz kursierte, sprach Bushido sich im Gespräch mit Oliver Pocher (47) und Harald Schmidt (68) deutlich gegen solche Shows aus: "Danach wäre es vorbei mit der Karriere. Wenn man sich erst mal so weit ausschlachtet, dass da auch das komplette Privatleben am Monitor hängt, dann ist man auch nicht mehr interessant."

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub