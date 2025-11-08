Kim Kardashians String-Suit sorgt in neuer Serie für Aufruhr

Kim Kardashian (45) sorgt in der neuen Hulu-Serie "All’s Fair" für Aufsehen – und das nicht nur mit ihrer Schauspielkunst. In der am 4. November gestarteten Anwaltsserie spielt der Reality-Star die Figur Allura Grant, die gemeinsam mit Kolleginnen eine Kanzlei gründet. Besonders ein Outfit aus der ersten Folge hat die Fans in Aufruhr versetzt: ein dunkelblauer Nadelstreifenanzug mit Rock, der im Rücken so tief ausgeschnitten ist, dass ein bordeauxroter String sichtbar wird. Content Creator Bryan Solis teilte eine Szene auf Instagram und brachte mit seinem Kommentar "Kimberly, was ist das???" eine Welle an Reaktionen ins Rollen.

In den Kommentaren unter dem Clip äußerten sich Fans teils belustigt, teils kritisch über den Look. "Wenn mein Anwalt so auftaucht, akzeptiere ich mein Schicksal", schrieb jemand. Ein weiterer User merkte scherzhaft an: "Business vorne, Stripperin hinten." Gleichzeitig lobten andere den Stil als passend zur selbstbewussten und glamourösen Persönlichkeit der Schauspielerin. Auf ihrem eigenen Instagram-Account teilte Kim hinter die Kulissen blicken lassende Fotos und versprach ihren Followern: "Ein vollständiger Fashion-Breakdown-Vlog kommt bald!" Neben weiteren Kostümen aus den ersten Episoden zeigt auch die geteilte Fotogalerie, wie viel Aufwand in das Styling ihrer Figur geflossen ist.

Die Serie, bei der Erfolgsproduzent Ryan Murphy (59) mitwirkt, hat allerdings mit gemischten Kritiken zu kämpfen – etwas, das Kim nicht ohne Humor nimmt. Nachdem Kritiken von "schlechtestes Schauspiel aller Zeiten" bis hin zu "obsessiv" kursierten, teilte sie auf Instagram einen Screenshot, in dem ein Fan schrieb: "Ich habe sofort auf Play gedrückt." Kim, die in der Serie eine Anwältin spielt, darf bald auch im echten Leben von sich als Anwältin sprechen. Vor Kurzem hat sie angekündigt, bald ihre Zulassung zu bekommen. In weiteren Bildern präsentiert sich Kim lachend mit Ryan und ihren Co-Stars. Privat hat sich Kim schon lange als Model und Unternehmerin etabliert, aber an Schauspielrollen wagte sie sich bisher nur vorsichtig heran. Ihren Auftritt in "All’s Fair" sieht sie, wie es scheint, mit einem Augenzwinkern – und genau diese Lockerheit macht den Reiz für ihre Fans aus.

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

Instagram / bsolz Kim Kardashians String-Suit sorgt für gemischte Reaktionen

Getty Images "All's Fair"-Cast bei der Weltpremiere der Hulu-Serie in Los Angeles