Lisa Snowdon feiert 10 Jahre Liebe mit ihrem George

Lisa Snowdon (53) hat auf Instagram einen besonderen Meilenstein gefeiert: ihr zehnjähriges Liebesjubiläum mit ihrem Verlobten George (64) Smart. Die ehemalige Moderatorin zeigte in ihrem Beitrag eine Auswahl persönlicher Schnappschüsse, die das Paar in verschiedenen Momenten ihrer gemeinsamen Zeit zeigen. Von Reisen über Events bis hin zu ausgefallenen Outfits – darunter auch humorvolle Kostüme wie Steampunk-Kleidung oder Hühner-Onesies – ist der Beitrag ein wahrer Liebesbeweis. In der Bildunterschrift schrieb Lisa: "Alles Gute zum 10. Jahrestag, mein Schatz! Was für ein Abenteuer! Ich bin so stolz auf uns, es war sicher nicht immer einfach. Auf viele weitere Jahre!"

Das Paar, das sich ursprünglich vor über 20 Jahren kennenlernte, führte zunächst getrennte Leben, bevor es 2015 wieder zueinanderfand. George Smart machte seiner Liebsten bereits zwei Jahre später einen Heiratsantrag, doch zur Hochzeit ist es bislang nicht gekommen. In einem Interview mit The Mirror gestand Lisa, dass sie einige Vorbehalte gegenüber der Ehe habe. Ihre Eltern hätten sich getrennt, und sie mache sich Sorgen, dass der Bund der Ehe ihre Beziehung verändern könnte. George hingegen gibt sich gelassen und würde Lisa sofort heiraten, wenn es organisatorisch machbar wäre. Besonders freut sich Lisa jedoch auf die Vorstellung, George einmal "ihren Mann" nennen zu können.

Neben ihrer Beziehung teilt Lisa auch offen Herausforderungen aus ihrem privaten Leben. In einem früheren Interview berichtete die Moderatorin darüber, dass sie aufgrund einer frühen Menopause keine biologischen Kinder mit George haben werde. Dennoch habe George ihr stets den Rücken gestärkt, und das Paar habe sich mit der Situation arrangiert. Lisa, die als Model Karriere machte und später als TV-Moderatorin und Radiomacherin bekannt wurde, erlangte zudem durch eine frühere Beziehung mit George Clooney größere mediale Aufmerksamkeit. Ihr heutiges Glück scheint Lisa jedoch vor allem mit George Smart gefunden zu haben, mit dem sie auch weiterhin in die Zukunft blickt.

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon mit ihrem Partner George Smart

Getty Images Lisa Snowdon, November 2017