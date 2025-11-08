Vergebene Reality-Männer sliden täglich in Kate Merlans DMs

Kate Merlan (38) sorgt mit einem offenen Einblick in ihr Postfach für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt, dass sie als Single auf Social Media täglich zahlreiche direkte Nachrichten bekommt – und zwar nicht nur von Unbekannten, sondern auch von Männern aus der TV-Welt. Im Gespräch mit Promiflash beschreibt die Hundemama, wie voll ihr Nachrichtenpostfach ist und dass immer wieder Kollegen aus verschiedenen Shows ihr Glück versuchen. Brisant wird es, weil laut Kate nicht alle dieser Absender solo sind. Namen will die Influencerin nicht nennen, betont aber unmissverständlich, dass sie für solche Avancen keinen Kopf hat.

Wie genau sich das anfühlt, hat Kate im Promiflash-Interview umrissen: "Also, in meine DMs sliden jeden Tag sehr, sehr viele Menschen. Also auch Menschen, die man nicht kennt. Das sind halt so viele Menschen, in deren Fantasien ich wahrscheinlich rumschwirre. Das möchte man manchmal gar nicht wissen." Zudem seien es "auch aus den Shows und so die ganzen Newcomer", schildert sie weiter. "Die versuchen es natürlich immer alle, aber kein Bedarf", so die 38-Jährige. Besonders heikel: Auf die Frage, ob darunter nur Singles seien, antwortet Kate deutlich, "eigentlich fast alle. Eigentlich fast alle. Wirklich fast alle ungelogen. Sogar die mit Freundin", berichtet sie.

Abseits ihrer DMs verriet Kate in einem anderen Promiflash-Interview ihre TV-Pläne. Voller Elan sagte sie damals: "In diesem Jahr werdet ihr noch einiges von mir hören. Bislang kennt man mich nur aus dem typischen Reality-TV." Besonders angetan hatte es ihr das Format Die Verräter – Vertraue Niemandem!, wie die Influencerin betonte. Mit Blick auf die neue Herausforderung erklärte das Tattoo-Model: "Das ist ein Format, da würden mich die wenigsten drin sehen, weil sie mich wegen ihrer Vorurteile komplett unterschätzen." Sie wolle zeigen, dass mehr in ihr steckt als viele denken. Doch im Interview bestätigt sie nun, dass sie es nicht in die kommende Staffel geschafft habe.

Imago Kate Merlan, November 2025

Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit