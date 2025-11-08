Wie Kim: Macht Bianca Censori jetzt auch Shapewear?

Bianca Censori (30), die Ehefrau von Kanye West (48), kehrte diese Woche mit neuen, aufsehenerregenden Instagram-Posts ins Rampenlicht zurück. Die Designerin hatte im September kurzzeitig die Eröffnung ihrer eigenen Marke Bianca für Oktober angekündigt – diese Frist verstrich jedoch ohne Erklärung. Nun ist der Start laut The Sun auf den 11. Dezember datiert, und neue Bilder zeigen die 30-Jährige in Dessous, Strumpfhosen und Taillengürteln, die möglicherweise Teil ihrer Kollektion sein könnten. Fans sehen darin eine direkte Konkurrenz zu Kim Kardashians (45) erfolgreichem Shapewear-Label SKIMS, was die Gerüchte befeuert, Kanye plane eine strategische Antwort auf die Erfolge seiner Ex-Frau.

Hinter den Kulissen scheint die geplante Markeneinführung jedoch holprig zu verlaufen. Insider berichten von chaotischen Vorbereitungen, beeinflusst durch Kanyes angebliche Rachegelüste gegenüber Kim. Selbst Milo Yiannopoulos, bekannt für seine kontroversen Äußerungen, soll involviert sein, was Bedenken hinsichtlich der Seriosität der Marke hervorruft. Auch die Tatsache, dass Bianca weder Markenrechte noch Logos gesichert hat, wirft Fragen auf. Interessanterweise taggte Bianca in ihren neuen Bildern den Designer Marc Jacobs (62), dessen Name bisher jedoch nicht mit Unterwäsche in Verbindung gebracht wurde. Ob eine Zusammenarbeit bestehen könnte, ist unklar, doch der Schachzug scheint gezielt gewählt, da Kim zuvor als Gesicht von Marcs Kampagnen auftrat.

Bianca, die früher als Architektin arbeitete und bei Kanyes Marke Yeezy tätig war, hat sich bisher selbst kaum zu ihrer Marke geäußert. Ihr Instagram-Comeback und die Wahl ihrer minimalistisch gehaltenen Promofotos erinnern stark an die Ästhetik von Kims SKIMS und werfen Fragen über ihre Rolle in Kanyes Plänen auf. Bereits in der Vergangenheit wurde Bianca immer wieder an der Seite ihres Mannes in inszenierten Auftritten gesehen, was von Kritikern als Instrumentalisierung gewertet wurde. Ob ihr neues Projekt tatsächlich der Beginn einer eigenen Erfolgsgeschichte ist oder sie weiterhin im Schatten ihres berühmten Ehemannes bleibt, wird sich zeigen, wenn der Launch im Dezember vollständig enthüllt wird.

Instagram / biancacensori Bianca Censori posiert im November 2025 auf Instagram in Shapewear

Getty Images Kim Kardashian bei einem SKIMS-Launch-Event im September 2025 in New York City

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025