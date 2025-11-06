Strikte Regeln: Das kontrolliert Kanye West bei Frau Bianca

Kanye West (48) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit ungewöhnlichen Regeln, die er seiner Frau Bianca Censori (30) auferlegt haben soll. Laut einem Bericht der Daily Mail bestimmt der Rapper strikt, was die Designerin isst, und überwacht ihre Fitnessroutine. So bestelle Kanye in Restaurants nur Vorspeisen für Bianca und sorge zu Hause mit kleinen Tellern für kontrollierte Portionen. Zudem verbietet er seiner Frau Sonnenbäder, Tattoos und Piercings, da er makellose, naturbelassene Haut bevorzuge. Während Kanye sich selbst gerne seiner Vorliebe für frittierte Speisen hingibt, soll Bianca die Vorschriften ihres Mannes nicht als störend empfinden, sondern als Unterstützung in ihrer Selbstpräsentation anerkennen.

Insider berichten, Kanye würde bei seinen strengen Vorgaben jedoch nicht wie ein Tyrann agieren. Vielmehr sei es ihm wichtig, dass Bianca sich wohlfühle und entsprechend ihrer Vorlieben handle. So seien die Workouts, die Kanye von ihr verlange, moderate Aktivitäten wie Spaziergänge oder Dehnübungen, die das Paar häufig gemeinsam bestreite. Besonders auffällig ist, dass Kanye penibel darauf achte, Biancas Taille zu messen, jedoch nicht, wie behauptet wird, um ihr Gewicht zu kontrollieren, sondern um seine avantgardistischen Entwürfe perfekt auf sie zuzuschneiden. Trotz gelegentlicher Kritik wird betont, dass Bianca offenbar keine Probleme mit Kanyes Einfluss auf ihr Erscheinungsbild habe und sogar Freude daran finde, ihren Körper zur Schau zu stellen.

Bianca und Kanye, die seit Dezember 2022 verheiratet sind, haben sich während ihrer gemeinsamen Arbeit für das Yeezy-Label kennengelernt, wo Bianca als Architektin tätig war. Bereits in seiner vorherigen Ehe mit Kim Kardashian (45) hatte Kanye ein Faible dafür, seine Partnerin zu stylen und ihren Look zu prägen. Kritiker werfen ihm jedoch vor, auch in seiner aktuellen Beziehung eine dominante Rolle einzunehmen. Kanye selbst reagierte auf solche Anschuldigungen mit einem wütenden Beitrag auf X, in dem er erklärte, dass Bianca zwar ihre eigenen Entscheidungen treffe, aber nur mit seiner Zustimmung. Ihre außergewöhnliche Kleiderwahl, darunter der durchsichtige Look bei den Grammy Awards 2025, sollte die enge Zusammenarbeit des Paares in Sachen Mode zeigen – eine, die weiterhin polarisiert.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025