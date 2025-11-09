Anna-Maria Ferchichi teilt Hobby mit Schwiegertochter in spe

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihre Schwiegertochter in spe trennen 23 Jahre. Trotzdem stehen sich die Influencerin und Yasmine, die Freundin ihres ältesten Sohnes Montry, blendend. Die beiden verbringen unfassbar gerne Zeit miteinander – und teilen sich dabei auch eine große Leidenschaft: den Sport. Immer wieder sieht man Anna-Maria und Yasmine im Fitness-Studio, beim Reformer-Pilates und beim HIIT-Training. So auch in einer aktuellen Instagram-Story von Anna-Maria, in der sie über Yasmine sagt: "Mein Gym-Buddy ist wieder da. Ich habe sie schon vermisst."

Darauf folgt ein Video, das die beiden Frauen mal wieder bei einem intensiven, gemeinsamen Training zeigt. "Geteiltes Leid ist halbes Leid", scherzt die achtfache Mama dazu. Dabei macht es nicht den Eindruck, als würde ihnen das Training schwerfallen: Sowohl die 43-Jährige als auch die 20-Jährige sind echte Sportskanonen – und stellen das bei dem Ganzkörpertraining lässig unter Beweis.

Momente wie diese lassen keinen Zweifel daran, wie gut Yasmine in die Familie Ferchichi integriert ist. Die Tochter des Models Jihane Marczak ist seit rund drei Jahren die Partnerin von Montry. Die beiden lernten sich im Studium kennen und leben inzwischen gemeinsam in Dubai – gleich um die Ecke von Mama Anna-Maria, Stiefpapa Bushido (47) und Montrys sieben jüngeren Geschwistern. Praktischerweise verbringt Yasmine nicht nur gerne Zeit mit ihrer Schwiegermama in spe, sondern kümmert sich auch gerne liebevoll um die jüngeren Kids.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, ihre Schwiegertochter in spe Yasmine, die Drillinge und Tochter Laila

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub

Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak, September 2024