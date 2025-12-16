Kimora Lee Simmons wehrt sich gegen Vorwürfe ihres Ex

Modeunternehmerin Kimora Lee Simmons (50) meldet sich öffentlich zu Wort und wehrt sich gegen die Vorwürfe ihres Ex-Mannes Russell Simmons (68). Der frühere Musikmogul hatte laut People tags zuvor auf Threads behauptet, er habe ihr "50.000 im Monat für 20 Jahre" gezahlt und ihr vorgeworfen, den Kontakt zu ihren gemeinsamen Töchtern Ming und Aoki zu beeinflussen. Kimora konterte in einer Reihe von Instagram-Storys: "Meine 'Mädchen' sind ERWACHSENE FRAUEN!" Außerdem fragte sie, warum Russell "tausende Meilen entfernt in einem Nicht-Auslieferungsland" tippe und forderte: "Geh verhandeln und beantworte deine Anklägerinnen." Der Familienstreit hat damit eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Auslöser der öffentlichen Auseinandersetzung war ein Kommentar, der sich auf Kimoras jüngstes Interview bezog, in dem sie erklärte, sie habe "eigentlich keine Beziehung" zu den Vätern ihrer Kinder und meistere den Alltag als Hauptbezugsperson. Russell, der seit 2017 überwiegend in Bali lebt, schrieb, er sei "der Pate" von Kimoras weiteren Kindern gewesen, bis seine Ex-Frau ihm angeblich Aktien "gestohlen" habe. Außerdem behauptete er, Kimora habe gedroht, er könne seine Töchter nie wieder sprechen, falls er rechtliche Schritte einleite. Kimora wies diese Darstellung zurück und lenkte den Fokus auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen.

Russell wurde seit 2017 von mehr als 20 Frauen des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt. Die Vorwürfe reichen über mehr als 30 Jahre zurück und umfassen unangemessenes Verhalten bei Geschäftstreffen, versuchte Übergriffe in einer Damentoilette in New York während einer Partynacht sowie eine mutmaßliche Vergewaltigung in seinem Apartment. Der Produzent hat wiederholt jegliches gewalttätige Verhalten abgestritten. Bereits im Sommer 2023 standen Aussagen der Tochter Aoki im Raum, wonach ihr Vater in Streitigkeiten auch Druck aufgebaut habe – damals war Kimora öffentlich hinter ihre Tochter getreten.

Abseits des öffentlichen Schlagabtausches wirkt das Familiengeflecht komplex. Kimora, die mit Russell verheiratet war, bevor sie sich 2006 trennte und 2009 scheiden ließ, spricht oft davon, wie sehr sie auf ihr "Dorf" aus Freundinnen, Freunden und Angehörigen setzt. Ming und Aoki pendeln zwischen Reisen, Studium und einem Zuhause, das ihnen laut der Designerin immer offensteht. Aus früheren Beziehungen stammen zudem zwei Söhne, um deren Alltag sich die Mutter nach eigenen Angaben vor allem selbst kümmert. Russell, der als Unternehmer und Produzent bekannt wurde, betont in jüngsten Statements seine Verbundenheit zur Familie und sein Ringen um Nähe zu den Töchtern. Persönliche Einblicke liefern beide selten, doch wenn, dann zeigen sie, wie stark private Bindungen im Rampenlicht auf die Probe gestellt werden.

Getty Images Kimora Lee Simmons, Model

Getty Images Kimora Lee Simmons, Russell Simmons und ihre beiden Töchter, 2007

Getty Images Russell Simmons, Oktober 2023

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihre Kinder im Februar 2024