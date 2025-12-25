Diese Stars gratulieren Tanja Makarić zur Geburt ihres Babys

Babyglück für Tanja Makarić (28): Die Social-Media-Bekanntheit hat am 20. Dezember ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Das kleine Mädchen trägt den Namen Malou Jolié und wurde von Tanja auf Instagram mit einem zuckersüßen Baby-Post vorgestellt. Unter den Bildern sammeln sich seitdem unzählige Kommentare, in denen nicht nur Fans, sondern auch prominente Freunde ihre Glückwünsche dalassen. Zwischen all den Nachrichten der Community fallen besonders die liebevollen Worte einiger großer Social-Media-Stars ins Auge, die der frischgebackenen Mama öffentlich gratulieren und ihre Freude teilen. Influencerin Dagi Bee (31) meldet sich in der Kommentarspalte als eine der ersten zu Wort und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch zu eurem kleinen Wunder."

Auch Jasmin Schneider, besser bekannt als Jasi_xx3 (23), lässt es sich nicht nehmen, zu gratulieren, ebenso wie Paola Maria (32) und Maren Wolf (33). Die drei sind selbst Mütter und können den besonderen Moment offenbar gut nachempfinden. Reality-TV-Gesicht Katharina Wagener (30) richtet ebenfalls warme Worte an Tanja und kommentiert: "Aw, alles Glück der Welt!" Model Enisa Bukvic (31) zeigt sich besonders emotional und schwärmt: "Glückwunsch, wir lieben dich." Die Glückwünsche reichen von schlichten Herz-Emojis bis hin zu längeren Messages, in denen die Gratulantinnen ihre Freude über den Familienzuwachs ausdrücken.

Trotz der großen Freude über ihren ersten Nachwuchs gibt Tanja ehrlich zu: "Die Geburt war nicht einfach." Die Influencerin sprach offen von einer wahren Grenzerfahrung. Die Stunden der Wehen hätten sie an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen gebracht. Der erste Moment mit ihrer Tochter war jedoch unbeschreiblich. "Es ist das Schönste, was mir in diesem Jahr hätte passieren können", schwärmte Tanja.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, April 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Instagram / tanjamakaric_ Schwangere Tanja Makarić, Influencerin