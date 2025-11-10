Details zur Todesursache von Marshawn Kneeland (†24) bekannt

Marshawn Kneeland verstarb vergangene Woche im Alter von nur 24 Jahren. Nun berichtet die Dallas Morning News von Neuigkeiten zu den genauen Umständen des Vorfalls. Der Defensive End der Dallas Cowboys wurde am frühen Morgen des 6. Novembers in Frisco, Texas, tot aufgefunden. Laut Polizeiangaben starb er durch Suizid und befand sich in einer mobilen Toilettenkabine nahe einer großen Straße. In den Stunden zuvor war der Athlet in einen Autounfall verwickelt, nachdem er einer Verkehrskontrolle entgehen wollte. Sein Fahrzeug prallte dabei mit einem Pickup-Truck zusammen, dessen Fahrer unverletzt blieb.

Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass Marshawn (†24) kurz vor seinem Tod eine Abschiedsnachricht an seine Angehörigen geschickt hatte. Seine Freundin Catalina alarmierte daraufhin die Polizei und teilte mit, dass der US-Amerikaner bewaffnet sei und an einer psychischen Erkrankung leide. Auch die NFL informierte die Behörden über den Ernst der Lage. Die Bemühungen der Ermittler waren jedoch vergebens. Sie konnten den Footballstar nicht mehr retten.

Der tragische Verlust trifft nicht nur die Dallas Cowboys, sondern auch die gesamte Football-Community schwer. Der gebürtige Michiganer war erst seit der letzten Saison in der NFL aktiv und galt als herausragendes Talent. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte er seinen ersten Touchdown in der Profiliga erzielt. Am vergangenen Sonntag ehrten ihn Teams landesweit mit Schweigeminuten, darunter auch bei einem Spiel in Berlin, wo die Indianapolis Colts auf die Atlanta Falcons trafen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

IMAGO / Newscom World Marshawn Kneeland, Dezember 2024

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland, Defensive End der Dallas Cowboys

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland nach seinem ersten Touchdown, November 2025