Maura Higgins überrascht die Fans mit ihrem Botox-Outing

Maura Higgins (34), bekannt aus der Reality-Show "Love Island", hat kürzlich auf Instagram enthüllt, dass sie Botox-Behandlungen in Anspruch nimmt. Zuvor hatte der Reality-TV-Star betont, keine kosmetischen Eingriffe durchführen zu lassen. In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans erklärte sie: "Ich benutze nur Hautpflegeprodukte und bekomme natürlich Botox von den Besten." Zudem sprach sie offen darüber, dass sie aufgrund perioraler Dermatitis eine Zeit lang auf Gesichtsbehandlungen verzichtet hatte und sich stattdessen auf ihre Hautpflege konzentriert.

Neben ihrer Offenheit über Beauty-Themen erregte Maura zuletzt auch mit ihrem Schauspieldebüt Aufmerksamkeit. Im irischen Roadmovie "The Spin" übernahm sie die Rolle der Rose und beeindruckte laut Berichten der Zeitung Mirror bei einer Vorführung in London zahlreiche Branchenvertreter. Der Film, der sich um zwei Freunde und ihre Mission, einen Plattenladen zu retten, dreht, erhielt positive Rückmeldungen. Maura, die neben Kimberly Wyatt (43) und Brenock O'Connor vor der Kamera stand, könnte sich nach Einschätzung von Insidern nun eine vielversprechende Karriere in Hollywood erhoffen – Gespräche mit US-Produzenten sollen bereits stattgefunden haben.

Abseits der Leinwand brodelt es weiter zwischen Maura und Olivia Attwood. Britische Medien wie die Daily Mail berichten, die Fehde der früheren "Love Island"-Kandidatinnen habe durch einen erneuten PR-Schachzug neuen Zündstoff erhalten. Nachdem Olivia zu Align gewechselt war, einer Agentur mit Fokus auf Karrieren in den USA, zog Maura Monate später nach – zuvor waren sie bereits bei derselben PR vertreten, was damals Spannungen ausgelöst hatte, so Daily Mail. Persönlich hält Maura ihr Privatleben sonst weitgehend aus dem Rampenlicht, zeigt auf Social Media jedoch regelmäßig Fitness-Routinen, Reisen, Mode-Looks oder ihr neues Anwesen – und meldet sich nun auch bei Beauty-Fragen mit klaren Worten zu Wort.

Getty Images Maura Higgins bei den Glamour Women of the Year in New York 2025

Getty Images Maura Higgins bei der Time100 Next Gala in New York City 2025

Getty Images Maura Higgins bei den BRIT Awards 2025

