Shay Mitchell steht wegen Kinder-Beauty-Masken in der Kritik

Shay Mitchell (38), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, hat ihre neue Kosmetikmarke Rini vorgestellt, die speziell für Kinder ab drei Jahren entwickelt wurde. Gemeinsam mit ihrem Partner Matte Babel (45) und einem weiteren Mitgründer bringt die Schauspielerin unter anderem feuchtigkeitsspendende und beruhigende Gesichtsmasken auf den Markt. Dabei betonte Shay, dass es bei den Produkten weniger um Schönheit als um Selfcare gehe: "Es geht darum, unseren Kindern zu zeigen, dass es Spaß machen kann, sich um sich selbst zu kümmern", schrieb sie auf Instagram. Doch die Markteinführung sorgte vor allem online für viele kritische Stimmen. In den sozialen Netzwerken äußerten sich zahlreiche Nutzer negativ über den Sinn und die Botschaft solcher Produkte.

Die Gesichtsmasken bestehen aus 100 Prozent Baumwolle und enthalten Inhaltsstoffe wie Vitamin E, Aloe Vera und Kamille. Experten sind jedoch skeptisch. Dermatologin Fatima Fahs erklärte dem Magazin Today, dass Kinderhaut in der Regel sehr gesund sei und solche Produkte nicht benötige. Der Dermatologe Danny Guo untermauerte dies und sprach auf TikTok zusätzlich von möglichen negativen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Kinder. Kritik hagelte es auch von Eltern, die meinten, Kinder sollten sich nicht schon mit Schönheitsritualen auseinandersetzen müssen. Kommentare wie "Kinder brauchen keine Skincare" fanden große Zustimmung, während andere Instagram-Nutzer die Idee als dystopisch und weltfremd bezeichneten.

Persönlich begründet Shay ihr Projekt mit dem Blick in den eigenen Alltag. Die Schauspielerin verwies auf ihre Töchter Atlas und Rome, die zu Hause neugierig alles nachmachen möchten, "was Mami macht", wie sie auf Instagram schrieb. Für die Unternehmerin ist das Thema Selfcare fest mit Familienmomenten verknüpft – kleine Rituale, die Zeit miteinander schaffen. Partner Matte, der das Unternehmen mitgründet, begleitet Shay seit Jahren auch beruflich, beide treten in Projekten immer wieder als Team auf.

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell mit ihrem Kind

ActionPress Shay Mitchell und ihre Familie