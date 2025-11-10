Anna-Maria Ferchichi packt 60 Kindergeburtstags-Goodiebags

Für die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (47) steht ein großer Tag an: Die drei Mädchen namens Naima (3), Leonora (3) und Amaya (3) feiern morgen ihren vierten Geburtstag. Als frischgebackene Vorschulkinder darf in Dubai an diesem Ereignis eins nicht fehlen: Mitbringsel für alle Klassenkameraden. Einen Tag vor dem Geburtstag heißt es deswegen für Mama Anna-Maria, Geschenktütchen packen. "Morgen ist der Geburtstag der Drillis und jetzt packen wir 60 Goodiebags für die Schule morgen. Drei verschiedene Klassen mit jeweils 20 Kindern", erklärt die achtfache Mama.

Die Menge an kleinen Geschenken, die sie dafür gekauft hat, scheint Anna-Maria nachdenklich zu stimmen. "Ich frage mich, wie andere Familien es finanziell mit Mehrlingen stemmen. Alles immer in dreifacher Ausführung am selben Tag zu jeder Gelegenheit – das ist krass", gibt sie ehrlich zu. Obwohl sie sich reflektiert zeigt, kritisieren einige Follower ihre Handhabung mit den Goodiebags. "Einige regen sich auf, es sei überzogen", erzählt die 43-Jährige. Sie betont, dass das in Dubai gang und gäbe sei: "Andere Länder, andere Sitten. Hier ist sowas völlig normal. Genauso wie es in Spanien normal ist, dass jeder Klassenkamerad zu jedem Geburtstag eingeladen wird. Und ich finde es auch eine schöne Geste, an seinem Geburtstag etwas zu geben."

Dass die Kinder des Rappers und der Influencerin mit einigen Annehmlichkeiten aufwachsen, ist kein Geheimnis. Erst vor wenigen Wochen sorgte Anna-Maria für Aufsehen, als sie gemeinsam mit den dreijährigen Mädels einen Spa-Day machte. Dabei gab es für Leonora und Naima luxuriöse Maniküren und Haarverlängerungen im Meerjungfrauenstil. Im Gegensatz zu den Goodiebags stieß das Verwöhnprogramm für ihre Jüngsten aber auf eine positive Resonanz auf Social Media.

