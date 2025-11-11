Diese traurige Bedeutung haben Josua Günthers Tattoos

Ob auf dem Unterarm, den Fingern oder dem Bein – viele der Tattoos auf dem Körper von Reality-TV-Bekanntheit Josua Günther erzählen berührende Geschichten. Im Interview mit Blick erklärt der Love Island-Star, was ihn zu den Motiven bewegt hat, wann sie entstanden sind und wem er sie gewidmet hat. Besonders persönlich ist das Motiv der Jungfrau Maria mit fünf Tränen auf seinem rechten Unterarm. Dieses widmete der Realitystar seiner verstorbenen Mutter. "Die fünf Tränen sind ein Symbol für das Leid und die Trauer, die ich und meine fünf Brüder in uns tragen, seit sie weg ist", erklärt er in dem Gespräch. Über der Jungfrau Maria trägt er ein tätowiertes Auge, das, wie Josua beschreibt, die wachsame Präsenz seiner Mutter symbolisiert, die er selbst nach ihrem Tod noch spürt.

Ein weiteres bewegendes Tattoo befindet sich auf den Fingern des ehemaligen "Love Island"-Teilnehmers. Der Schriftzug "WHY?" (dt. "Warum?") visualisiert die Verzweiflung, die Josua nach dem Tod seiner Mutter empfand. "Damals dachte ich: Ich glaube an Gott, aber warum hat er mir meine Mutter so früh genommen?", berichtet er offen. Auch ein Schriftzug auf seinem Bein spiegelt diese emotionalen Kämpfe wider. Der Mahnruf "Boys do cry" (dt. "Jungen weinen") erinnert Josua daran, dass Tränen kein Zeichen von Schwäche sind – eine Erkenntnis, zu der er über die Jahre gelangt ist. Zudem finden sich religiöse Motive wie ein Bildnis von Jesus am Kreuz auf seinem Körper, als Ausdruck seines Glaubens, der für ihn auch nach Zeiten des Zweifels wichtig geblieben ist.

Hinter den Bildern steckt eine Familiengeschichte, die Josua prägt: Er wuchs streng gläubig auf, die Eltern nahmen ihn "jeden Mittwoch und Sonntag in die Kirche", wie er es beschreibt. Seine Tattoos sind für den Realitystar Erinnerungsanker an die Mutter und Band zu den Brüdern. Bekannt aus TV und auf Social Media aktiv, zeigt Josua auch abseits des Bildschirms, dass unter den Motiven nicht nur Tinte liegt, sondern gelebte Biografie – mit Glaube, Familie und einem Datum, das nie verblasst.

Anzeige Anzeige

Instagram / josua_maria Josua Günther, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL Josua Günther, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / josua_maria Josua Günther, Realitystar