Edda sieht Parallelen zwischen Temptation-Aleks und Micha

Edda Pilz meldet sich mit deutlichen Worten zu einer frischen TV-Szene: Die Reality-TV-Bekannte reagiert auf einen Moment aus Temptation Island V.I.P., in dem Aleksandar Petrovic (34) intime Details über seine Verlobte Vanessa (25) preisgibt. In ihrer Instagram-Story zeigt Edda den Clip, ordnet ihn ein und verknüpft das Gesehene mit eigenen Erfahrungen. Während die neue Folge läuft, macht sie klar, was sie daran stört und warum sie sich erinnert fühlt an Situationen mit ihrem Partner Michael Klotz im Sommerhaus der Stars. "Wenn Nähe zur Pflicht wird, ist es keine Nähe mehr", schreibt Edda – ein Satz, der hängen bleibt und der Diskussion neuen Schwung gibt.

Konkret stößt Edda sich an der Art, wie Aleks über einen Abend spricht, an dem Vanessa nach der Verlobung zunächst keinen Sex wollte, später aus schlechtem Gewissen aber doch einwilligte. Für die Influencerin ist das ein Warnzeichen. In mehreren Story-Sequenzen formuliert sie, dass ein "Nein" als Grenze akzeptiert werden müsse und nicht zum Auslöser für Druck, Diskussionen oder Schuldgefühle werden dürfe. Sie blendet dazu eine Szene aus dem "Sommerhaus" ein, in der sie Micha Nähe beim Kuscheln anbietet, jedoch keinen Sex möchte. "Mein 'Ja zu Nähe' zählt nicht... weil es kein 'Ja zu Seggsi Time' ist", zitiert sie sich selbst und kritisiert, dass dann weiter argumentiert werde – bis hin zum Ausnutzen der Kamerasituation als zusätzliches Druckmittel.

Abseits der aktuellen Folge hat Aleks zuletzt generell für Diskussionen gesorgt, als nicht nur sein Verhalten gegenüber Verführerinnen Thema war, sondern auch sein Reden über Privates abseits der Hauptkameras publik wurde. Edda hält den persönlichen Blick dagegen: Für sie geht es um das Gefühl von Sicherheit, um Respekt im Alltag und darum, dass Intimität nicht mit Druck vermischt wird. Wer Edda schon länger folgt, kennt ihren offenen Ton in sensiblen Momenten. Die Reality-Bekannte teilt oft Einblicke hinter die Kulissen, spricht Konflikte direkt an und sucht Austausch mit ihrer Community – mal schroff, mal leise, aber meistens ungefiltert. Micha wiederum zeigt sich in gemeinsamen Formaten oft nahbar und direkt; wie beide privat miteinander umgehen, bleibt trotz TV-Präsenz ein Balanceakt zwischen Öffentlichkeit und Grenzen.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

RTLZWEI Aleksandar Petrovic, Realitystar

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

