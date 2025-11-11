Kim Virginia Grey fühlt sich von Nikola "einfach vera*scht"

Zwischen den Realitystars Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) herrscht eine ernsthafte Krise. Der Realitystar verschwand nach einem Streit vor einigen Tagen spurlos aus Dubai. Kürzlich meldete er sich mit einem Post im Netz, doch kontaktierte offenbar nicht seine Ehefrau. Kim berichtet in ihrer Instagram-Story nun: "Ich habe bis heute trotzdem keine einzige Nachricht bekommen. Nichts! Und ganz ehrlich? Ich fühle mich gerade einfach nur vera*scht." Sie sei vor allem enttäuscht, dass er sie mit den drei Welpen und einer Menge Arbeit allein gelassen habe.

In ihrer Stellungnahme fährt die TV-Bekanntheit fort: "Ich kümmere mich ums Haus, Welpen und Firma gleichzeitig, mache mir Sorgen, habe schlaflose Nächte, rufe die Polizei... Und funktioniere gleichzeitig für alles und jeden Mitarbeiter, den wir haben." Währenddessen teilte ihr eigentlicher Partner nur ein Foto eines Baums, unterlegt mit Justin Timberlakes (44) Song "Cry Me A River", auf Social Media. Dafür hat Kim nur ein Wort übrig. Sie schreibt: "Bodenlos."

Zu dem genauen Aufenthaltsort wisse sie genauso wenig wie Nikolas Fans. "Keine Ahnung, wo er ist. Marrakesch? Irgendwo in Europa? Sonst wo? Ich habe keine Ahnung, was er gerade macht und wo er sich aufhält", lässt sie ihre Follower wissen. Zuvor hatte Jürgen Milski (61) im Netz behauptet, dass er den Tattoo-Liebhaber in der Stadt in Marokko erspäht habe: "Ich bin gestern in Marrakesch gelandet. Und mit einer 90- bis 95-prozentigen Sicherheit habe ich den Bruder da rumlaufen sehen. In Marrakesch am Flughafen, nicht auf dem Weg zum Abflug, sondern bei der Ankunft."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

