Nach Karrierezweifeln holt "Scary Movie" Anna Faris zurück

Anna Faris (49) feiert ein großes Comeback: Die Schauspielerin kehrt nach 20 Jahren als Cindy Campbell in "Scary Movie 6" zurück. Doch bevor sie den Anruf erhielt, an der Seite der Wayans-Brüder sowie Kollegin Regina Hall (55) und unter der Regie von Michael Tiddes wieder vor der Kamera zu stehen, hatte sie sich längst damit abgefunden, dass ihre Zeit in Hollywood abgelaufen sein könnte. "Ich hatte mich damit angefreundet, dass Hollywood mich sozusagen auf die Weide schickt", gestand Anna jetzt offen gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly und beteuerte: "Und das war auch ok so."

Dass sie das Angebot für "Scary Movie 6" erhielt, traf Anna in einer besonders schwierigen Lebensphase. Anfang 2025 verlor sie ihr Zuhause bei den verheerenden Palisades-Bränden, bei denen neun Menschen ums Leben kamen und über 5.000 Häuser zerstört wurden. "Mit dem Abbrennen des Hauses musste man vieles neu überdenken", sagte sie. Das Angebot der Wayans-Brüder bedeutete ihr daher umso mehr. "So diese Möglichkeit zu haben, ihnen zu danken – ich konnte ihnen jeden Tag danken", so Anna. Gegenüber People bezeichnete sie die Rückkehr zum Franchise außerdem als eine Art "Heilung" und einen persönlichen "Sieg". Zuletzt hatte sie als Cindy Campbell im vierten Teil der Reihe im Jahr 2006 mitgewirkt – beim fünften Teil 2013 war sie nicht dabei, da die Wayans-Brüder damals ebenfalls nicht involviert waren.

Für Anna war die Tätigkeit in Film und Fernsehen zuletzt tatsächlich spürbar zurückgegangen. In den vergangenen Jahren war sie vor allem durch ihre Rolle in der CBS-Sitcom "Mom" bekannt, die sie 2020 nach sieben Staffeln verließ. Seither war sie hauptsächlich in Nebenrollen und als Synchronsprecherin tätig. Neben dem Wiederaufleben der "Scary Movie"-Reihe hat sie aber noch ein weiteres Projekt in der Pipeline: die Komödie "Spa Weekend", die im August in den Kinos startet. Anna hatte zuletzt auch verraten, dass es neben Cindy Campbell noch andere Rollen aus ihrer Karriere gibt, die ihr am Herzen liegen und die sie gerne noch einmal spielen würde.

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

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Imago Anna Faris als Cindy und Regina Hall als Brenda in "Scary Movie 6"

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

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