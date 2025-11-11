Titelverlust: Andrew und Sarah Ferguson droht Ausweisung

Andrew Mountbatten Windsor (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) könnten möglicherweise gezwungen sein, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Nach dem Verlust ihrer royalen Titel im vergangenen Monat stehen die beiden nun im Fokus von Ermittlungen durch die Londoner Polizei. Wie der Historiker Andrew Lownie erklärte, wird Andrew vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsgesandter von 2001 bis 2011 Fünf-Sterne-Hotels genutzt und dabei angeblich auch Prostituierte eingeladen zu haben. Zudem gibt es Vorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit dubiosen Immobilientransaktionen, wie dem Verkauf eines Hauses an einen kasachischen Oligarchen im Jahr 2007, wie OK! berichtet.

Auch Sarah Ferguson bleibt offenbar nicht verschont. Der Autor behauptet, dass ihre finanziellen Aktivitäten, insbesondere Gelder aus Buchverkäufen und Sponsorings, überprüft werden. Der Verdacht steht im Raum, dass diese Mittel nicht wie vorgesehen für wohltätige Zwecke genutzt wurden. Lownie sieht schwere Zeiten auf das einstige Ehepaar zukommen und deutet an, dass Andrew aufgrund finanzieller Vergehen strafrechtlich belangt werden könnte. Dabei schließt er nicht aus, dass der Royal sich gezwungen sehen könnte, ins Exil zu gehen. Für Andrew sieht er eine Zukunft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, während Sarah sich möglicherweise in Portugal und der Schweiz niederlassen wird.

Der Verlust ihrer Titel im vergangenen Monat markiert einen Wendepunkt. König Charles III. (76) hatte mit seinem Entschluss, Andrew offiziell als Duke of York abzusetzen, ein Zeichen gesetzt und damit auch Sarah Ferguson ihrer Position als Duchess of York beraubt. Die beiden Töchter des Paars, Beatrice und Eugenie, behalten jedoch ihre Titel. Für die beiden erwachsenen Kinder wurde damit die royale Integrität gewahrt, auch wenn das Bild der Familie durch die anhaltenden Skandale stark gelitten hat. In der Vergangenheit hatten Andrew und Sarah trotz ihrer Scheidung im Jahr 1996 weiterhin ein enges Verhältnis gepflegt, doch nun droht sich ihr Leben erneut grundlegend zu verändern.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Getty Images Prinz Charles und Prinz Andrew im Juni 2006

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025