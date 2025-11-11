Ungewohnt: Sommerhaus-Michael weint wegen dieses Gedankens

Im Sommerhaus der Stars spielte sich ein emotionaler Moment ab, als Michael Klotz plötzlich den Tränen nahe war. Gemeinsam mit Edda Pilz sitzt er nach dem vorletzten Spiel des Wettbewerbs im Wohnzimmer und spricht über das bevorstehende Finale. "Danach fahren wir nach Hause", sagt Edda, woraufhin Michael einwirft: "Ja, danach fahren wir nach Hause. Ich bin so froh, wenn wir zu Hause sind." Doch während er diese Worte spricht, bricht seine Stimme leicht, und der Reality-Star neigt den Kopf nach hinten. Als Edda besorgt fragt, was los sei, antwortet Michael: "Nichts, ich bin den Tränen immer nahe. Schon die ganzen Tage."

Die Situation ergreift ihn so sehr, dass er schließlich von den Gefühlen überwältigt wird. Mitstreiterin Sarah Joelle Jahnel (36) bemerkt seine Verfassung und geht auf ihn zu. "Was ist denn los?", fragt sie verständnisvoll, bevor sie ihn umarmt. Da brechen die Dämme, und die Tränen rollen endgültig über Michaels Gesicht. In einem anschließenden Einzelinterview versucht er, seine Gefühlslage zu erklären: "Wir sind mit Problemen hergekommen. Aber ich sehe, dass wir Schritte in die richtige Richtung machen." Trotz der intensiven Emotionen gibt sich Michael am Ende hoffnungsvoll.

Bereits in der vergangenen Woche war Michael im Mittelpunkt eines heftigen Streits mit Pascal Zadow (28) geraten. Der Konflikt hatte sich nach dem Auszug von Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) zugespitzt, als Pascal die fehlende Verabschiedung der beiden als Affront deutete – besonders, weil Michael und Edda sich verabschieden durften. "Ich glaube, der größte Diss in seinem Leben war, dass Tommy und Paulina ihm nicht tschüss gesagt haben. Und jetzt uns da mit reinzuziehen, wer bist du, meinen Namen in den Mund zu nehmen, um von dir abzulenken", ärgerte sich Michael damals.

RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025

RTL Pascal Zadow und Michael Klotz bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025