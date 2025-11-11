Verdient? Das halten die Fans vom Sommerhaus-Gewinnerpaar

Das Sommerhaus der Stars 2025 hat seine Sieger gefunden: Edda Pilz und Michael Klotz konnten sich nach wochenlanger Konfrontation mit anderen Promipaaren im finalen Spiel "Zieh Leine" gegen Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen durchsetzen. Trotz der teilweise hitzigen Beziehung innerhalb ihrer Partnerschaft bewiesen die beiden, dass sie in der Lage sind, gemeinsam als Team zu funktionieren und den entscheidenden Moment für sich zu nutzen.

Die Reaktionen der Fans auf den Sieg könnten jedoch gemischter kaum sein. In den sozialen Medien, insbesondere unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram, äußern sich die Zuschauer in alle Richtungen. Während ein Nutzer die beiden harsch kritisiert: "Der unverdienteste Sieg ever, noch nie habe ich es einem Paar weniger gegönnt", zeigt ein anderer mehr Verständnis. "Bei so viel Pech in der Liebe, muss man ja Glück im Spiel haben", lautet ein ironischer Kommentar, der auf die zahlreichen Streitereien des Gewinnerpaares anspielt. Doch es gibt auch positive Stimmen: "Verdient gewonnen", schreibt ein Fan in schlichter Unterstützung der beiden.

Im Gespräch mit Bild blickte das Gewinnerpaar zufrieden auf die gemeinsame Leistung im Finale zurück. Die Influencerin sagte: "Wir haben uns heute das erste Mal richtig zusammengerissen, wussten nämlich schon vorher: Wir müssen jetzt endlich funktionieren. Und dann hat es tatsächlich geklappt." Obwohl sie während der gesamten Staffel häufig aneinandergerieten, betonten die beiden, weiterhin ein Paar zu sein. Für das Preisgeld hätten sie noch keine konkreten Pläne, erklärte der Realitystar offen: "Noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber besser haben als brauchen..."

RTL "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"-Logo

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

