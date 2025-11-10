Spoiler: Dieses Promipaar gewinnt "Das Sommerhaus der Stars"

Achtung, hier folgt ein Spoiler zum Gewinnerpaar von "Das Sommerhaus der Stars"!

Die Fans erwarten das große Finale von Das Sommerhaus der Stars mit Spannung. Doch Bild berichtet schon jetzt von den Geschehnissen in der letzten Folge der aktuellen Staffel. Demnach holen sich Edda Pilz und Michael Klotz den Sieg und damit die 50.000 Euro Preisgeld. In einem spannenden Finalspiel namens "Zieh Leine" setzen sich die beiden gegen ihre Konkurrenten Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart durch. Für die anderen Paare war die Reise schon vor dem ultimativen Showdown vorbei.

Im Interview mit dem Blatt freuen sich Edda und Micha über die gute Zusammenarbeit – trotz einiger Krisen während der Dreharbeiten. "Wir haben uns heute das erste Mal richtig zusammengerissen, wussten nämlich schon vorher: Wir müssen jetzt endlich funktionieren. Und dann hat es tatsächlich geklappt", schwärmt die Influencerin. Außerdem behaupten sie, weiterhin ein Paar zu sein. Für das Geld haben sie bislang keine genauen Pläne, wie Micha deutlich macht: "Noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber besser haben als brauchen..."

Bei den Fans waren Micha und Edda zeitweise weniger beliebt. Sie fielen während der Staffel vor allem durch Streitereien, Androhungen einer Trennung und viele Tränen auf. Besonders kontrovers wurde eine Aussage des Realitystars diskutiert. Als die beiden zu Bett gehen wollten, provozierte er seine Freundin mit einem fiesen Spruch. "Du schläfst doch eh immer schon, wenn ich ins Bett komme. Bisschen fummeln, bisschen knutschen. Ich sollte mir einfach eine Zweitfreundin suchen", scherzte er. Edda fand den Witz jedoch gar nicht lustig.

