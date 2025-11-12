So reagierte die Queen auf Prinz Harrys Verlobungswunsch

Prinz Harry (41) stand vor der wohl persönlichsten Mission seines Lebens: Er wollte Meghan Markle (44) heiraten – doch zuvor brauchte er den Segen von seiner Oma Queen Elizabeth (†96). Das Gespräch erwischte ihn ausgerechnet nach einem Jagd-Lunch in Sandringham, als die Monarchin schon zum Auto ging. "Heraus mit der Sprache", zitiert Harry seine Großmutter in seinem Buch "Reserve". Der Herzog von Sussex stammelte seine Bitte vor und die Queen entgegnete nach wenigen Sekunden trocken: "Dann muss ich wohl Ja sagen." Kurz darauf bereitete Harry den Antrag vor: ganz privat, im Garten von Nottingham Cottage in Windsor, mit elektrischen Kerzen, Decke, Champagner und unter kaltem Sternenhimmel.

Meghan, eingehüllt in einen dicken Mantel, fragte nur: "Was ist los?" Damals ging Harry direkt auf die Knie: "Verbringe dein Leben mit mir." Ohne zu zögern, sagte seine Herzdame sofort ja. Offiziell wurde die Verlobung schließlich am 27. November 2017. Zu dem Moment gehörte auch ein Ring mit doppelter Bedeutung: ein zentraler, konfliktfreier Diamant aus Botswana – eine Hommage an das Land, das die beiden auf einem frühen Date besuchten, flankiert von zwei Steinen aus einem Armband von Prinzessin Diana (†36). "Ich hatte das vorher mit Willy geklärt", schreibt Harry in seinem Buch und berichtet, dass Prinz William (43) nicht gezögert habe. Später ließ Meghan das Stück von Designerin Lorraine Schwartz verfeinern: ein schlankerer Reif, dazu auf der Unterseite die Geburtssteine der Familie.

Kennengelernt hatten sich Harry und Meghan im Juli 2016 bei einem Blind Date in London – die Verbindung sei laut dem gebürtigen Briten "unglaublich schnell" gewachsen. Meghan gab für das neue Kapitel ihr Leben in Kanada auf, verabschiedete sich von der Serie Suits, schloss ihren Blog "The Tig" und legte soziale Medien auf Eis. Der Antrag selbst war bewusst bodenständig: ein Abendessen zu Hause, Champagner, der Beagle Guy auf der Decke im Garten. Ein Detail, das Harry rührte: Er wollte die Queen nach ihrer Zusage umarmen, tat es aber nicht. Der Prinz begleitete sie stattdessen schweigend zu ihrem Land Rover – eine kleine Geste, die viel über Nähe und Respekt zwischen Enkel und Großmutter erzählt.

Getty Images Queen Elizabeth, Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Balkon vom Buckingham Palast

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Jahr 2013

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018