Sommerhaus-Preis: Edda Pilz investiert es direkt in Therapie

Edda Pilz und Michael Klotz haben die diesjährige Staffel von Das Sommerhaus der Stars gewonnen und sich damit ein Preisgeld von 50.000 Euro gesichert. Doch statt dieses für Luxus oder Reisen auszugeben, hat Edda bereits entschieden, wofür das Geld eingesetzt wird. In einer Instagram-Fragerunde verriet sie, dass sie das Preisgeld in Therapie investieren möchte. "Ich habe tiefsitzende Traumata, die ich niemals alleine aufarbeiten könnte. Möchte die nicht mehr mit mir herumtragen", erklärte der Reality-TV-Star. Ihre Entscheidung begründete sie damit, dass es für sie eine Möglichkeit sei, sich und andere von dieser Last zu befreien.

Während ihrer Zeit im Sommerhaus kam es zwischen Edda und ihrem Partner immer wieder zu heftigen Diskussionen. Die turbulenten Momente der beiden waren nicht zu übersehen, und das Klima war oft angespannt. Hinzu kam, dass Edda bei den ersten Ausstrahlungen der Show mit negativen Reaktionen auf Social Media konfrontiert wurde. Sie schilderte, dass sie viele unschöne Nachrichten erhalten habe, die ihr sehr zugesetzt hätten. Dadurch fiel es ihr schwer, den Sieg und das Preisgeld wirklich zu genießen, da diese Zeit doch stark von negativen Gefühlen begleitet war.

Edda und Michael bildeten bereits vor dem Sommerhaus eine starke Einheit, auch wenn Konflikte Teil ihrer Beziehung zu sein scheinen. Trotz der intensiven Zeit in der Show und der Herausforderungen, die damit einhergingen, betonte Edda in der Vergangenheit, dass eine Teilnahme an Trennungsformaten wie Prominent getrennt für sie nicht in Frage käme. Stattdessen konzentriert sie sich offenbar auf ihre persönliche Entwicklung, die nun mit der Entscheidung für eine Therapie einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ihre Offenheit auf Social Media zeigt, wie sehr ihr diese Thematik am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz, Sommerhaus-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige