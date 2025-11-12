Zweiter Todestag: Co-Star erinnert rührend an Johnny Ruffo

Lynne McGranger hat mit einem rührenden Instagram-Post an Johnny Ruffo (37) erinnert – genau zwei Jahre nach seinem Tod. Die "Home and Away"-Ikone teilte am Dienstag ein inniges Umarmungsfoto, auf dem sie mit Johnny auf einem Sofa sitzt und beide in die Kamera lächeln. Dazu schrieb sie: "Vor zwei Jahren. Viel zu früh gegangen, mein Freund", versehen mit einem gebrochenen Herzen.

Johnny, der 2011 durch "The X Factor Australia" bekannt wurde und später als Chris Harrington in "Home and Away" zum Fanliebling avancierte, war am 10. November 2023 im Alter von 35 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. Unter dem Gedenkpost versammelten sich zahlreiche Stimmen aus Showbusiness und Fangemeinde. Schauspieler Luke Jacobz schrieb: "So ein toller Mann, Lynne", und Influencerin Tahnee Sims, Johnnys langjährige Partnerin, reagierte mit mehreren roten Herz-Emojis.

Johnny Ruffo hatte 2017 erstmals die Diagnose Gehirnkrebs erhalten und sich einer Operation sowie mehreren Chemotherapien unterzogen. Nach einer Remissionsphase kehrte die Krankheit zurück. Er sprach offen über seine Behandlungen, oft mit seinem typischen Augenzwinkern und sichtbarer Tapferkeit. Freunde beschrieben ihn als jemanden, der auch in schweren Zeiten andere zum Lachen brachte.

Instagram / lynnemcgranger Johnny Ruffo und Lynne McGranger, Co-Stars

Getty Images Johnny Ruffo und Lynne McGranger im Jahr 2015

