Königin Camilla trägt Queen Elizabeths Totenkopf-Brosche

Am Donnerstag nahm Königin Camilla (78) an der jährlichen Gedenkfeier "Field of Remembrance" in der Westminster Abbey teil. Dabei trug sie ein besonderes Accessoire, bei dem es sich um eine Leihgabe der verstorbenen Queen Elizabeth (†96) handelt: eine Brosche in Form eines Totenkopfs. Das ist zwar ein ungewöhnliches Schmuckstück für ein Mitglied der britischen Königsfamilie, hat aber eine ganz besondere Bedeutung. Zum einen ist die Brosche für Camilla sicher eine Verbindung zu ihrer Schwiegermutter – aber zum anderen handelt es sich bei dem Totenkopf um ein Abzeichen der Royal Lancers. Ihr Vater war ein hochdekorierter Offizier des Armee-Regiments und diente im Zweiten Weltkrieg.

Der Schmuckexperte Zack Stone erklärt gegenüber Hello!,⁣ wie groß der emotionale Wert hinter dem Schmuckstück sein wird: "Es ist herzerwärmend zu sehen, wie Königin Camilla die Royal-Lancers-Brosche trägt. Nicht nur, weil sie zuvor von Queen Elizabeth II. getragen wurde, sondern auch, weil der verstorbene Vater der Königin während des Zweiten Weltkrieges bei den 12th Lancers gedient hat. Daher hat sie für sie einen noch größeren sentimentalen Wert." Dass das Symbol des Regiments ausgerechnet ein Totenkopf ist, ist laut Zack kein Zufall. Zunächst ist es eines der berühmtesten und einzigartigsten Designs unter den Orden. Gleichzeitig spiegelt das unheilvolle Symbol das militärische Motto "Tod oder Ruhm" wider.

Camilla soll selbst eine umfangreiche Schmucksammlung haben, dass sie aber eine Brosche aus dem Nachlass der verstorbenen Königin trägt, zeigt, dass die beiden eine durchaus enge Verbindung hatten. Die 78-Jährige nutzte Schmuck auch schon bei anderen Gelegenheiten, um die Queen zu ehren. Beispielsweise trug sie vergangenes Jahr bei einer der traditionellen Gartenpartys eine sogenannte Cullinan-Brosche. Das herzförmige Stück soll laut Us Weekly mit 18-karätigen Diamanten verziert sein und war früher eines der Lieblingsstücke der Queen. Camilla kombinierte die Brosche mit einem weißen Kostüm mit feinen Streifen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla beim "Field of Remembrance" in der Westminster Abbey in London, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla mit Vertretern der Royal Lancers beim "Field of Remembrance", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, Gemahlin von König Charles III.