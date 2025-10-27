Entertainment: Heidi Klum bekommt bald den dritten Bambi

Heidi Klum (52) wird am 13. November mit ihrem dritten BAMBI ausgezeichnet. Die Verleihung des renommierten Medienpreises findet in München statt und wird ab 20.15 Uhr live auf Prime Video übertragen – sogar ohne Prime-Mitgliedschaft, wie Bunte.de berichtete. Heidi wird in der Kategorie Entertainment geehrt, vor allem für ihren Erfolg mit Germany's Next Topmodel, das sie seit 2006 moderiert. Die Show gehört für viele Fernsehzuschauer schon lange zum festen Programm und setzt mit ihrer Diversität immer wieder neue Impulse in der Modewelt.

Die Karriere der Moderatorin und Frau von Tom Kaulitz (36) begann allerdings weit vor der Show. Nach ihrem Gewinn des Modelwettbewerbs "Model 92" folgte 1998 der internationale Durchbruch, als Heidi als erstes deutsches Model auf dem Swimsuit Issue des Magazins Sports Illustrated zu sehen war. Jahre später wurde sie eines der bekanntesten Gesichter von Victoria's Secret. Doch Heidi ist weit mehr als ein Model: Mit ihrer US-Show "Project Runway" startete sie 2004 auch als Produzentin und Moderatorin durch und wurde 2013 schließlich mit einem Emmy ausgezeichnet. Darüber hinaus engagiert sie sich für UNICEF, die Elton John Foundation und Amfar.

Privat ist die Powerfrau, die inzwischen vierfache Mutter ist, ebenfalls ein Vorbild, wie aus Aussagen von Wegbegleitern hervorgeht. Sophie Grützner, Chefredakteurin der InStyle, lobte Heidi als diszipliniert und zugleich herzlich und offen. Diese Eigenschaften habe sie nicht nur an ihre Kinder weitergegeben, sondern auch an unzählige Talente, die sie bei "Germany's Next Topmodel" inspiriert hat. Nach zwanzig Staffeln, über 300 Episoden und 542 Kandidatinnen und Kandidaten bleibt Heidi, die jedes Jahr mit ihren extravaganten Halloween-Kostümen für Gesprächsstoff sorgt, mit ihrem Gespür für den Zeitgeist eine Ikone – nun nach 2003 und 2015 erneut offiziell gekrönt durch ihren dritten BAMBI.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2025 in München

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou