Weitere OP folgt: Bill Kaulitz gibt Update nach Eingriff

Bill Kaulitz (36) versetzte seine Fans vergangene Woche damit in Sorge, dass er eine siebenstündige OP über sich ergehen lassen musste. Nun gibt er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ein Update zu der Prozedur. "Ich hatte meinen ersten Eingriff und es hat nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert", berichtet der Tokio Hotel-Star. Den genauen Grund für die OP verrät er allerdings immer noch nicht, stellt jedoch mit einem Augenzwinkern klar: "Es war nicht das Facelift."

Doch die OP-Saga des einstigen Teenieschwarms ist damit nicht beendet. "Übernächste Woche habe ich meine zweite OP, nochmal unter Vollnarkose", erzählt Bill im Podcast. Dieser Eingriff soll wieder etwa fünf Stunden lang dauern. In einer vorherigen Folge verriet der Musiker, dass er bei der Voruntersuchung über seinen Alkoholkonsum gelogen habe – woraufhin besorgte Nachrichten von Krankenschwestern aus seiner Fangemeinde reinflatterten. Doch Bill ist davon unbeeindruckt. Tom Kaulitz (36) unterstützt seinen Bruder in dieser Haltung und ergänzt: "Ich lüge auch immer. Eigentlich darf man's nicht, aber ich mache es trotzdem immer."

Trotz des Wirbels um seine Gesundheit lässt Bill auch Berufliches nicht schleifen. Bald wird er ausnahmsweise mal in einer schauspielerischen Rolle im Fernsehen zu sehen sein. Am 22. November wird er Teil von "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" in der ARD sein. Der 36-Jährige spielt darin den glamourösen Partyplaner Angel. Gegenüber dem Sender schwärmte er: "Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

ARD Bill Kaulitz für "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"